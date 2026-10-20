Consulta el tipo de cambio del día
21:33
- ¿A cuánto cerró el dólar este martes 20 de octubre?
- El precio del dólar en el país cerró el martes 20 de octubre en 3,4270 , (con una apertura de 3,4375 , según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
21:32
- El tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,4302, con un máximo de 3,4350 y un mínimo de 3,4250.
21:32
- ¿Qué esperar del tipo de cambio en Perú?
- Aunque el mercado se mantiene estable, factores externos como las decisiones de la Reserva Federal de EE. UU., el precio del cobre y la situación política interna pueden generar variaciones. Por ello, es clave revisar el tipo de cambio hoy en Perú antes de tomar decisiones financieras.
21:32
- ¿Qué es el dólar Ocoña?
- El dólar Ocoña es el “dólar de la calle”, es decir, el tipo de cambio informal, el que se compra y vende en el mercado paralelo o casas de cambio. El jirón Ocoña y el “dólar Ocoña” aún continúan vigentes como referencia del mercado paralelo para la compra y venta de dólares.
- Fuente: BBVA
21:32
- ¿Dónde ver el precio del dólar?
- La cotización del cierre oficial del día se encuentra en la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
21:31
- ¿Cuál es la diferencia entre el precio de compra y venta del dólar?
- • Precio de compra: lo que el comprador está dispuesto a pagar por adquirir el activo.
- • Precio de venta: lo que el vendedor está dispuesto a recibir por vender el activo.
21:31
- ¿De qué depende el precio del dólar?
- Depende de la oferta y demanda del mercado. Qué tan difícil es conseguirlo para alguien que lo necesita y qué tan fácil es venderlo para alguien que lo tiene.
21:28
- Consulta la cotización en compra y venta del dólar en el país de este miércoles 21 de octubre.
• Precio del dólar en Perú: tipo de cambio del martes 20 de octubre.
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