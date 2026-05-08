Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

Es una realidad. Las transferencias entre billeteras digitales serán gratuitas usando solo su número de celular. Conoce todos los detalles en este video.

Consulta el tipo de cambio del día

18:25
  • ¿A cuánto cerró el dólar este viernes 8 de mayo?

  • El precio del dólar en el país cerró el viernes 8 de mayo en 3,4370, (con una apertura de 3,4505), según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
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El tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,4405, con un máximo de 3,4460 y un mínimo de 3,4310.

18:25
  • El tipo de cambio es un indicador económico que determina el precio de una divisa en términos de otra. En el mercado financiero, funciona como el "termómetro" del comercio internacional y la estabilidad económica de un país.
18:25
  • Cómo se determina el precio de una moneda?
  • El valor de las divisas no es estático y depende de varios factores:
  • Ley de Oferta y Demanda: Si mucha gente quiere comprar dólares, el precio sube.
  • Tasas de Interés: Las decisiones de bancos centrales (como la FED o el BCRP) influyen directamente.
  • Inflación: Países con menor inflación suelen ver una apreciación en su moneda.
  • Estabilidad Política: La incertidumbre suele generar una depreciación de la moneda local. 
18:23
  • ¿Qué es el dólar Ocoña?

El dólar Ocoña es el “dólar de la calle”, es decir, el tipo de cambio informal, el que se compra y vende en el mercado paralelo o casas de cambio. El jirón Ocoña y el “dólar Ocoña” aún continúan vigentes como referencia del mercado paralelo para la compra y venta de dólares.

Fuente: BBVA

18:23
  • ¿Dónde ver el precio del dólar?

La cotización del cierre oficial del día se encuentra en la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

18:23
  • ¿Cuál es la diferencia entre el precio de compra y venta del dólar?

• Precio de compra: lo que el comprador está dispuesto a pagar por adquirir el activo.

• Precio de venta: lo que el vendedor está dispuesto a recibir por vender el activo.

18:23
  • ¿De qué depende el precio del dólar?

Depende de la oferta y demanda del mercado. Qué tan difícil es conseguirlo para alguien que lo necesita y qué tan fácil es venderlo para alguien que lo tiene.

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Consulta la cotización en compra y venta del dólar en el país de este sábado 9 de mayo

Precio del dólar en Perú: tipo de cambio del viernes 8 de mayo