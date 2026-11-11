Consulta el tipo de cambio del día
23:29
- ¿A cuánto cerró el dólar este miércoles 11 de noviembre?
- El precio del dólar en el país cerró el miércoles 11 de noviembre en 3,4090, con una apertura de 3,4130, según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
23:29
- El tipo de cambio interbancario cerró el 11 de noviembre con un valor promedio de 3,4097, con un máximo de 3,4130 y un mínimo de 3,4080.
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- ¿Qué es el tipo de cambio?
- El tipo de cambio es una referencia utilizada en el mercado de divisas para saber cuántas unidades de la propia moneda se deben pagar para recibir una moneda de un país diferente.
23:27
- ¿Qué es el dólar Ocoña?
- El dólar Ocoña es el “dólar de la calle”, es decir, el tipo de cambio informal, el que se compra y vende en el mercado paralelo o casas de cambio. El jirón Ocoña y el “dólar Ocoña” aún continúan vigentes como referencia del mercado paralelo para la compra y venta de dólares.
- Fuente: BBVA
23:27
- ¿Dónde ver el precio del dólar?
- La cotización del cierre oficial del día se encuentra en la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
23:27
- ¿Cuál es la diferencia entre el precio de compra y venta del dólar?
- • Precio de compra: lo que el comprador está dispuesto a pagar por adquirir el activo.
- • Precio de venta: lo que el vendedor está dispuesto a recibir por vender el activo.
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- ¿De qué depende el precio del dólar?
- Depende de la oferta y demanda del mercado. Qué tan difícil es conseguirlo para alguien que lo necesita y qué tan fácil es venderlo para alguien que lo tiene.
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Consulta la cotización en compra y venta del dólar en el país de este jueves 12 de noviembre
• Precio del dólar en Perú: tipo de cambio del miércoles 11 de noviembre
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