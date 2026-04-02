Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

Es una realidad. Las transferencias entre billeteras digitales serán gratuitas usando solo su número de celular. Conoce todos los detalles en este video.

Consulta el tipo de cambio del día

21:05

¿A cuánto cerró el dólar la jornada del jueves 2 de abril?

El precio del dólar en el país cerró el jueves 2 de abril en 3,4775, (con una apertura de 3,4925 ), según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). 

14:26

VARIACIÓN DEL DÓLAR HOY

VARIACIÓN DEL DÓLAR HOY
14:25

Tipo de cambio - OCOÑA

Compra: 3.455

Venta: 3.467

14:24

Tipo de cambio - SUNAT

Compra: 3.455

Venta: 3.467

14:22

El tipo de cambio interbancario cerró el 2 de abril con un valor promedio de 3,4497, con un máximo de 3,4990 y un mínimo de 3,4750.

14:21

Se sugiere realizar operaciones entre las 9:00 a. m. y la 1:00 p. m., cuando el mercado interbancario está abierto y los spreads suelen ser menores.

14:21

El precio del dólar en Perú para hoy jueves 2 de abril de 2026 presenta una ligera tendencia al alza, situándose en el rango de los S/ 3.49 y S/ 3.50 en el mercado interbancario.

14:20

¿Por qué es importante conocer el tipo de cambio hoy?

Conocer el tipo de cambio hoy te permite tomar mejores decisiones financieras y aprovechar las variaciones del mercado

09:30

Tipo de cambio - BANCO PICHINCHA

Compra: 3.493

Venta: 3.569

09:22

Tipo de cambio - BCP

Compra: 3.525

Venta: 3.540

09:18

Tipo de cambio - SCOTIABANK

Compra: 3.519

Venta: 3.558

09:15

Tipo de cambio - BANCO DE LA NACIÓN

Compra: 3.480

Venta: 3.600

09:14

Tipo de cambio - INTERBANK

Compra: 3.493

Venta: 3.576

09:10

Tipo de cambio - BBVA

Compra: 3.468

Venta: 3.608

21:46

¿A cuánto cerró el dólar este miércoles 1 de abril?

El precio del dólar en el país cerró el miércoles 1 de abril en 3,4535, (con una apertura de 3,4625), según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

21:45

El tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,4563, con un máximo de 3,4640 y un mínimo de 3,4510.

21:43

¿Qué es el tipo de cambio?

El tipo de cambio es el valor que relaciona al sol con el dólar estadounidense. En Perú, esta cifra se actualiza todos los días y refleja la fortaleza de nuestra moneda frente a la divisa más utilizada en el comercio internacional.

21:43

¿Qué es el dólar Ocoña?

El dólar Ocoña es el “dólar de la calle”, es decir, el tipo de cambio informal, el que se compra y vende en el mercado paralelo o casas de cambio. El jirón Ocoña y el “dólar Ocoña” aún continúan vigentes como referencia del mercado paralelo para la compra y venta de dólares.

Fuente: BBVA

21:42

¿Dónde ver el precio del dólar?

La cotización del cierre oficial del día se encuentra en la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

21:42

¿Cuál es la diferencia entre el precio de compra y venta del dólar?

• Precio de compra : lo que el comprador está dispuesto a pagar por adquirir el activo.

• Precio de venta : lo que el vendedor está dispuesto a recibir por vender el activo.

21:42

¿De qué depende el precio del dólar?

Depende de la oferta y demanda del mercado. Qué tan difícil es conseguirlo para alguien que lo necesita y qué tan fácil es venderlo para alguien que lo tiene.

21:42

Consulta la cotización en compra y venta del dólar en el país de este jueves 2 de abril.

• Precio del dólar en Perú: tipo de cambio del miércoles 1 de abril