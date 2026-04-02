Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Consulta el tipo de cambio del día
¿A cuánto cerró el dólar la jornada del jueves 2 de abril?
El precio del dólar en el país cerró el jueves 2 de abril en 3,4775, (con una apertura de 3,4925 ), según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
VARIACIÓN DEL DÓLAR HOY
Tipo de cambio - OCOÑA
Compra: 3.455
Venta: 3.467
Tipo de cambio - SUNAT
Compra: 3.455
Venta: 3.467
El tipo de cambio interbancario cerró el 2 de abril con un valor promedio de 3,4497, con un máximo de 3,4990 y un mínimo de 3,4750.
Se sugiere realizar operaciones entre las 9:00 a. m. y la 1:00 p. m., cuando el mercado interbancario está abierto y los spreads suelen ser menores.
El precio del dólar en Perú para hoy jueves 2 de abril de 2026 presenta una ligera tendencia al alza, situándose en el rango de los S/ 3.49 y S/ 3.50 en el mercado interbancario.
¿Por qué es importante conocer el tipo de cambio hoy?
Conocer el tipo de cambio hoy te permite tomar mejores decisiones financieras y aprovechar las variaciones del mercado
Tipo de cambio - BANCO PICHINCHA
Compra: 3.493
Venta: 3.569
Tipo de cambio - BCP
Compra: 3.525
Venta: 3.540
Tipo de cambio - SCOTIABANK
Compra: 3.519
Venta: 3.558
Tipo de cambio - BANCO DE LA NACIÓN
Compra: 3.480
Venta: 3.600
Tipo de cambio - INTERBANK
Compra: 3.493
Venta: 3.576
Tipo de cambio - BBVA
Compra: 3.468
Venta: 3.608
¿A cuánto cerró el dólar este miércoles 1 de abril?
El precio del dólar en el país cerró el miércoles 1 de abril en 3,4535, (con una apertura de 3,4625), según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
El tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,4563, con un máximo de 3,4640 y un mínimo de 3,4510.
¿Qué es el tipo de cambio?
El tipo de cambio es el valor que relaciona al sol con el dólar estadounidense. En Perú, esta cifra se actualiza todos los días y refleja la fortaleza de nuestra moneda frente a la divisa más utilizada en el comercio internacional.
¿Qué es el dólar Ocoña?
El dólar Ocoña es el “dólar de la calle”, es decir, el tipo de cambio informal, el que se compra y vende en el mercado paralelo o casas de cambio. El jirón Ocoña y el “dólar Ocoña” aún continúan vigentes como referencia del mercado paralelo para la compra y venta de dólares.
Fuente: BBVA
¿Dónde ver el precio del dólar?
La cotización del cierre oficial del día se encuentra en la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
¿Cuál es la diferencia entre el precio de compra y venta del dólar?
• Precio de compra : lo que el comprador está dispuesto a pagar por adquirir el activo.
• Precio de venta : lo que el vendedor está dispuesto a recibir por vender el activo.
¿De qué depende el precio del dólar?
Depende de la oferta y demanda del mercado. Qué tan difícil es conseguirlo para alguien que lo necesita y qué tan fácil es venderlo para alguien que lo tiene.
Consulta la cotización en compra y venta del dólar en el país de este jueves 2 de abril.
• Precio del dólar en Perú: tipo de cambio del miércoles 1 de abril
Consulta la cotización en compra y venta del dólar en el país de este jueves 2 de abril.
• Precio del dólar en Perú: tipo de cambio del miércoles 1 de abril