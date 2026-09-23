Consulta el tipo de cambio del día
19:08
- ¿A cuánto cerró el dólar este miércoles 23 de setiembre?
- • El precio del dólar en el país cerró el miércoles 23 de setiembre en 3,3930, con una apertura de 3,3795, según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
19:08
- El tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3864 , con un máximo de 3,3940 y un mínimo de 3,3810 .
19:07
- Tipo de cambio
- En término prácticos, el tipo de cambio nominal es el precio de una moneda extranjera en términos de una moneda nacional. Por ejemplo, cuando nos referimos al tipo de cambio sol-dólar, corresponde al número de soles que se requieren para comprar un dólar. En el caso del tipo de cambio sol-euro nos referimos al número de soles que se necesitan para comprar un euro.
- Al igual que como cualquier otro bien, el número de monedas nacionales que se requieren para adquirir una moneda extranjera puede variar. Es decir, el precio de la moneda extranjera puede subir o bajar.
19:07
- Apreciación de la moneda: cuando la moneda extranjera se hace más barata; es decir, se requiere menos unidades de la moneda local, se dice que el tipo de cambio se ha apreciado o la moneda local se ha revalorizado.
19:03
- Depreciación de la moneda: al revés, cuando la moneda extranjera se hace más cara; es decir, se requiere más unidades de la moneda local, se dice que el tipo de cambio se ha depreciado o la moneda local ha perdido su valor.
19:02
- Así, cuando el tipo de cambio se aprecia, se dice que la moneda local se ha fortalecido y cuando el tipo de cambio se deprecia, la moneda local se ha debilitado.
19:02
- ¿Qué es el dólar Ocoña?
- El dólar Ocoña es el “dólar de la calle”, es decir, el tipo de cambio informal, el que se compra y vende en el mercado paralelo o casas de cambio. El jirón Ocoña y el “dólar Ocoña” aún continúan vigentes como referencia del mercado paralelo para la compra y venta de dólares.
- Fuente: BBVA
19:01
- ¿Dónde ver el precio del dólar?
- La cotización del cierre oficial del día se encuentra en la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
19:01
- ¿Cuál es la diferencia entre el precio de compra y venta del dólar?
- • Precio de compra: lo que el comprador está dispuesto a pagar por adquirir el activo.
- • Precio de venta: lo que el vendedor está dispuesto a recibir por vender el activo.
19:00
- ¿De qué depende el precio del dólar?
- Depende de la oferta y demanda del mercado. Qué tan difícil es conseguirlo para alguien que lo necesita y qué tan fácil es venderlo para alguien que lo tiene.
19:00
Consulta la cotización en compra y venta del dólar en el país de este jueves 24 de setiembre.
• Precio del dólar en Perú: tipo de cambio del miércoles 23 de setiembre.
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