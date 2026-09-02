Consulta el tipo de cambio del día
20:32
- ¿A cuánto cotiza el dólar en la jornada del miércoles 2 de setiembre?
- El precio del dólar en el país inició la jornada del miércoles 2 de setiembre en S/ 3,3570, de acuerdo con los datos publicados por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Durante la sesión, la cotización registró un mínimo de S/ 3,3540.
20:31
- ¿Qué es el tipo de cambio?
- En Perú, el tipo de cambio funciona o se determina bajo el libre mercado (ley de oferta y demanda) con la intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) a fin de evitar fluctuaciones bruscas tanto hacia arriba (depreciación del Sol) como hacia abajo (apreciación del Sol).
20:30
- Debido a que el precio o valor de estas cotizaciones es determinado por la oferta y la demanda, estas variaciones están influidas –entre otros factores– por las decisiones de portafolio de las personas, empresas y bancos.
20:30
- ¿Qué es el dólar Ocoña?
- El dólar Ocoña es el “dólar de la calle”, es decir, el tipo de cambio informal, el que se compra y vende en el mercado paralelo o casas de cambio. El jirón Ocoña y el “dólar Ocoña” aún continúan vigentes como referencia del mercado paralelo para la compra y venta de dólares.
Fuente: BBVA
20:29
- ¿Dónde ver el precio del dólar?
- La cotización del cierre oficial del día se encuentra en la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
20:29
- ¿Cuál es la diferencia entre el precio de compra y venta del dólar?
- • Precio de compra: lo que el comprador está dispuesto a pagar por adquirir el activo.
- • Precio de venta: lo que el vendedor está dispuesto a recibir por vender el activo.
20:28
- ¿De qué depende el precio del dólar?
- Depende de la oferta y demanda del mercado. Qué tan difícil es conseguirlo para alguien que lo necesita y qué tan fácil es venderlo para alguien que lo tiene.
20:28
Consulta la cotización en compra y venta del dólar en el país de este jueves 3 de setiembre.
• Precio del dólar en Perú: tipo de cambio del miércoles 1 de setiembre
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