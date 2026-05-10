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Consulta el tipo de cambio del día
- ¿A cuánto cerró el dólar este viernes 8 de mayo?
- El precio del dólar en el país cerró el viernes 8 de mayo en 3,4370, (con una apertura de 3,4505), según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
El tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,4405, con un máximo de 3,4460 y un mínimo de 3,4310.
- El tipo de cambio es un indicador económico que determina el precio de una divisa en términos de otra. En el mercado financiero, funciona como el "termómetro" del comercio internacional y la estabilidad económica de un país.
- ¿Cómo se determina el precio de una moneda?
- El valor de las divisas no es estático y depende de varios factores:
- Ley de Oferta y Demanda: Si mucha gente quiere comprar dólares, el precio sube.
- Tasas de Interés: Las decisiones de bancos centrales (como la FED o el BCRP) influyen directamente.
- Inflación: Países con menor inflación suelen ver una apreciación en su moneda.
- Estabilidad Política: La incertidumbre suele generar una depreciación de la moneda local. "Diario
- ¿Qué es el dólar Ocoña?
El dólar Ocoña es el “dólar de la calle”, es decir, el tipo de cambio informal, el que se compra y vende en el mercado paralelo o casas de cambio. El jirón Ocoña y el “dólar Ocoña” aún continúan vigentes como referencia del mercado paralelo para la compra y venta de dólares.
Fuente: BBVA
- ¿Dónde ver el precio del dólar?
La cotización del cierre oficial del día se encuentra en la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
- ¿Cuál es la diferencia entre el precio de compra y venta del dólar?
• Precio de compra: lo que el comprador está dispuesto a pagar por adquirir el activo.
• Precio de venta: lo que el vendedor está dispuesto a recibir por vender el activo.
- ¿De qué depende el precio del dólar?
Depende de la oferta y demanda del mercado. Qué tan difícil es conseguirlo para alguien que lo necesita y qué tan fácil es venderlo para alguien que lo tiene.
- Consulta la cotización en compra y venta del dólar en el país de este lunes 11 de mayo
• Precio del dólar en Perú: tipo de cambio del domingo 10 de mayo