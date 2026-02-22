Precio del dólar del lunes 23 de febrero de 2026: revisa el tipo de cambio del día

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Consulta el tipo de cambio del día
En Perú, el tipo de cambio funciona o se determina bajo el libre mercado (ley de oferta y demanda) con la intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) a fin de evitar fluctuaciones bruscas tanto hacia arriba (depreciación del Sol) como hacia abajo (apreciación del Sol).
- ¿A cuánto cerró el dólar el viernes 20 de febrero?
El precio del dólar del viernes 20 de febrero cerró en 3,3630, (con una apertura de 3,3580), según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
- ¿Qué es el dólar Ocoña?
El dólar Ocoña es el “dólar de la calle”, es decir, el tipo de cambio informal, el que se compra y vende en el mercado paralelo o casas de cambio. El jirón Ocoña y el “dólar Ocoña” aún continúan vigentes como referencia del mercado paralelo para la compra y venta de dólares.
Fuente: BBVA
- ¿Dónde ver el precio del dólar?
La cotización del cierre oficial del día se encuentra en la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
- ¿Cuál es la diferencia entre el precio de compra y venta del dólar?
• Precio de compra: lo que el comprador está dispuesto a pagar por adquirir el activo.
• Precio de venta: lo que el vendedor está dispuesto a recibir por vender el activo.
- ¿De qué depende el precio del dólar?
Depende de la oferta y demanda del mercado. Qué tan difícil es conseguirlo para alguien que lo necesita y qué tan fácil es venderlo para alguien que lo tiene.
Consulta la cotización en compra y venta del dólar en el país de este lunes 23 de febrero.
• Precio del dólar en Perú: tipo de cambio del domingo 22 de febrero
• La Tinka: resultados del sorteo del domingo 22 de febrero de 2026
Consulta la cotización en compra y venta del dólar en el país de este lunes 23 de febrero.
• Precio del dólar en Perú: tipo de cambio del domingo 22 de febrero
• La Tinka: resultados del sorteo del domingo 22 de febrero de 2026