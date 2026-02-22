Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

Es una realidad. Las transferencias entre billeteras digitales serán gratuitas usando solo su número de celular. Conoce todos los detalles en este video.

Consulta el tipo de cambio del día

18:12

En Perú, el tipo de cambio funciona o se determina bajo el libre mercado (ley de oferta y demanda) con la intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) a fin de evitar fluctuaciones bruscas tanto hacia arriba (depreciación del Sol) como hacia abajo (apreciación del Sol).

18:11
  • ¿A cuánto cerró el dólar el viernes 20 de febrero?

El precio del dólar del viernes 20 de febrero cerró en 3,3630, (con una apertura de 3,3580), según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

18:11
  • ¿Qué es el dólar Ocoña?

El dólar Ocoña es el “dólar de la calle”, es decir, el tipo de cambio informal, el que se compra y vende en el mercado paralelo o casas de cambio. El jirón Ocoña y el “dólar Ocoña” aún continúan vigentes como referencia del mercado paralelo para la compra y venta de dólares.

Fuente: BBVA

18:10
  • ¿Dónde ver el precio del dólar?

La cotización del cierre oficial del día se encuentra en la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

18:10
  • ¿Cuál es la diferencia entre el precio de compra y venta del dólar?

• Precio de compra: lo que el comprador está dispuesto a pagar por adquirir el activo.

• Precio de venta: lo que el vendedor está dispuesto a recibir por vender el activo.

18:10
  • ¿De qué depende el precio del dólar?

Depende de la oferta y demanda del mercado. Qué tan difícil es conseguirlo para alguien que lo necesita y qué tan fácil es venderlo para alguien que lo tiene.

Precio del dólar del lunes 23 de febrero de 2026: revisa el tipo de cambio del día
Mercados

Precio del dólar del lunes 23 de febrero de 2026: revisa el tipo de cambio del día

Precio del dólar en Perú del domingo 22 de febrero: cuál es el tipo de cambio
Mercados

Precio del dólar en Perú del domingo 22 de febrero: cuál es el tipo de cambio

Precio del dólar en Perú: cuál es el tipo de cambio del sábado 21 de febrero
Mercados

Precio del dólar en Perú: cuál es el tipo de cambio del sábado 21 de febrero

Precio del dólar en Perú: cuál fue el cierre del tipo de cambio del viernes 20 de febrero
Mercados

Precio del dólar en Perú: cuál fue el cierre del tipo de cambio del viernes 20 de febrero