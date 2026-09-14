Consulta el tipo de cambio del día
22:10
- ¿A cuánto cerró el dólar en la última jornada de la semana el lunes 14 de setiembre?
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- El precio del dólar en el país cerró la semana el lunes 14 de septiembre en 3,3810 , (con una apertura de 3,3810 , según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
22:09
- El tipo de cambio interbancario cerró el 14 de septiembre con un valor promedio de 3,3798 , con un máximo de 3,3830 y un mínimo de 3,3760 .
22:09
En Perú, el dólar es como un protagonista silencioso: siempre presente, siempre cambiando. Su valor sube y baja según lo que pase en el mundo y en casa. El BCRP a veces entra al juego para calmar las olas y que no se dispare ni se hunda demasiado.
22:09
- ¿Qué es el dólar Ocoña?
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- El dólar Ocoña es el “dólar de la calle”, es decir, el tipo de cambio informal, el que se compra y vende en el mercado paralelo o casas de cambio. El jirón Ocoña y el “dólar Ocoña” aún continúan vigentes como referencia del mercado paralelo para la compra y venta de dólares.
Fuente: BBVA
22:08
- ¿Dónde ver el precio del dólar?
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- La cotización del cierre oficial del día se encuentra en la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
22:08
- ¿Cuál es la diferencia entre el precio de compra y venta del dólar?
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- • Precio de compra: lo que el comprador está dispuesto a pagar por adquirir el activo.
- • Precio de venta: lo que el vendedor está dispuesto a recibir por vender el activo.
22:08
- ¿De qué depende el precio del dólar?
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- Depende de la oferta y demanda del mercado. Qué tan difícil es conseguirlo para alguien que lo necesita y qué tan fácil es venderlo para alguien que lo tiene.
22:07
Consulta la cotización en compra y venta del dólar en el país de este martes 15 de setiembre
• Precio del dólar en Perú: tipo de cambio del lunes 14 de setiembre
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