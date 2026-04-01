Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Consulta el tipo de cambio del día
Tipo de cambio - OCOÑA
Compra: 3.453
Venta: 3.480
Tipo de cambio - SUNAT
Compra: 3.480
Venta: 3.495
Tipo de cambio - WESTERN UNION
Compra: 3.450
Venta: 3.475
Tipo de cambio - DOLLAR HOUSE
Compra: 3.444
Venta: 3.469
Tipo de cambio - CHASKI DÓLAR
Compra: 3.448
Venta: 3.469
Tipo de cambio - BANCO PICHINCHA
Compra: 3.493
Venta: 3.569
Tipo de cambio - BCP
Compra: 3.525
Venta: 3.540
Tipo de cambio - SCOTIABANK
Compra: 3.519
Venta: 3.558
Tipo de cambio - BANCO DE LA NACIÓN
Compra: 3.480
Venta: 3.600
Tipo de cambio - INTERBANK
Compra: 3.493
Venta: 3.576
Tipo de cambio - BBVA
Compra: 3.468
Venta: 3.608
¿A cuánto cerró el dólar la jornada del martes 31 de marzo?
El precio del dólar en el país cerró el martes 31 de marzo en 3,4775, (con una apertura de 3,4925), según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
El tipo de cambio interbancario cerró el 31 de marzo con un valor promedio de 3,4497, con un máximo de 3,4990 y un mínimo de 3,4750.
¿Qué es el tipo de cambio?
El tipo de cambio es el valor que relaciona al sol con el dólar estadounidense. En Perú, esta cifra se actualiza todos los días y refleja la fortaleza de nuestra moneda frente a la divisa más utilizada en el comercio internacional.
¿Qué es el dólar Ocoña?
El dólar Ocoña es el “dólar de la calle”, es decir, el tipo de cambio informal, el que se compra y vende en el mercado paralelo o casas de cambio. El jirón Ocoña y el “dólar Ocoña” aún continúan vigentes como referencia del mercado paralelo para la compra y venta de dólares.
Fuente: BBVA
¿Dónde ver el precio del dólar?
La cotización del cierre oficial del día se encuentra en la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
¿Cuál es la diferencia entre el precio de compra y venta del dólar?
• Precio de compra : lo que el comprador está dispuesto a pagar por adquirir el activo.
• Precio de venta : lo que el vendedor está dispuesto a recibir por vender el activo.
¿De qué depende el precio del dólar?
Depende de la oferta y demanda del mercado. Qué tan difícil es conseguirlo para alguien que lo necesita y qué tan fácil es venderlo para alguien que lo tiene.
Consulta la cotización en compra y venta del dólar en el país de este miércoles 1 de abril.
• Precio del dólar en Perú: tipo de cambio del martes 31 de marzo
Consulta la cotización en compra y venta del dólar en el país de este miércoles 1 de abril.
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