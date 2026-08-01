Consulta el tipo de cambio del día
- ¿Qué es el tipo de cambio?
El tipo de cambio es una referencia utilizada en el mercado de divisas para saber cuántas unidades de la propia moneda se deben pagar para recibir una moneda de un país diferente.
- ¿Cómo obtener un mejor tipo de cambio?
La hora ideal para tu cambio de dólares es el horario matutino, ya que normalmente las entidades financieras o casas de cambio tienen mejores precios entre las 9 a.m. y 1 p.m. de lunes a viernes.
- ¿A cuánto cerró el dólar en la jornada del viernes 31 de julio?
El precio del dólar en el país cerró la jornada del viernes 31 de julio en 3,3990 (con una apertura de 3,4000 ), según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
- El tipo de cambio interbancario cerró el 31 de julio con un valor promedio de 3,3979 , con un máximo de 3,4000 y un mínimo de 3,3960 .
- ¿Dónde ver el precio del dólar?
La cotización del cierre oficial del día se encuentra en la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
- ¿Cuál es la diferencia entre el precio de compra y venta del dólar?
• Precio de compra: lo que el comprador está dispuesto a pagar por adquirir el activo.
• Precio de venta: lo que el vendedor está dispuesto a recibir por vender el activo.
- ¿De qué depende el precio del dólar?
Depende de la oferta y demanda del mercado. Qué tan difícil es conseguirlo para alguien que lo necesita y qué tan fácil es venderlo para alguien que lo tiene.
Consulta la cotización en compra y venta del dólar en el país de este sábado 1 de agosto.
• Precio del dólar en Perú: tipo de cambio del viernes 31 de julio.
Consulta la cotización en compra y venta del dólar en el país de este sábado 1 de agosto.
• Precio del dólar en Perú: tipo de cambio del viernes 31 de julio.