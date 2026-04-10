Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Consulta el tipo de cambio del día
El tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3863, con un máximo de 3,3950 y un mínimo de 3,3790.
¿Qué es el tipo de cambio SUNAT?
Es el valor oficial que se utiliza para el pago de impuestos y transacciones contables en empresas.
¿Por qué sube o baja el dólar en Perú?
El valor del dólar frente al sol peruano depende de factores internos y externos:
Decisiones de la FED: Las tasas de interés en Estados Unidos fortalecen o debilitan la moneda.
Precio del Cobre: Al ser Perú un exportador minero, el precio de los metales influye directamente.
Incertidumbre Política: La estabilidad local genera confianza en el sol.
¿Qué es el dólar Ocoña?
El dólar Ocoña es el “dólar de la calle”, es decir, el tipo de cambio informal, el que se compra y vende en el mercado paralelo o casas de cambio. El jirón Ocoña y el “dólar Ocoña” aún continúan vigentes como referencia del mercado paralelo para la compra y venta de dólares.
Fuente: BBVA
¿Dónde ver el precio del dólar?
La cotización del cierre oficial del día se encuentra en la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
¿Cuál es la diferencia entre el precio de compra y venta del dólar?
• Precio de compra: lo que el comprador está dispuesto a pagar por adquirir el activo.
• Precio de venta: lo que el vendedor está dispuesto a recibir por vender el activo.
¿De qué depende el precio del dólar?
Depende de la oferta y demanda del mercado. Qué tan difícil es conseguirlo para alguien que lo necesita y qué tan fácil es venderlo para alguien que lo tiene.
Consulta la cotización en compra y venta del dólar en el país de este sábado 11 de abril.
• Precio del dólar en Perú: tipo de cambio del viernes 10 de abril
¿A cuánto cerró el dólar este viernes 10 de abril?
El precio del dólar en el país cerró el viernes 10 de abril en 3,3950, (con una apertura de 3,3870), según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).