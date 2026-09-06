Consulta el tipo de cambio del día
03:07
- ¿Cuál es la diferencia entre el precio de compra y venta del dólar?
• Precio de compra: lo que el comprador está dispuesto a pagar por adquirir el activo.
• Precio de venta: lo que el vendedor está dispuesto a recibir por vender el activo.
03:07
- ¿De qué depende el precio del dólar?
Depende de la oferta y demanda del mercado. Qué tan difícil es conseguirlo para alguien que lo necesita y qué tan fácil es venderlo para alguien que lo tiene.
03:06
- Consulta la cotización en compra y venta del dólar en el país de este domingo 6 de setiembre.
• Precio del dólar en Perú: tipo de cambio del sábado 5 de setiembre
Seguir temas
• Precio del dólar en Perú: tipo de cambio del sábado 5 de setiembre