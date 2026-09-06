Por Redacción EC

Es una realidad. Las transferencias entre billeteras digitales serán gratuitas usando solo su número de celular. Conoce todos los detalles en este video.

Consulta el tipo de cambio del día

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  • ¿Cuál es la diferencia entre el precio de compra y venta del dólar?

Precio de compra: lo que el comprador está dispuesto a pagar por adquirir el activo.

Precio de venta: lo que el vendedor está dispuesto a recibir por vender el activo.

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  • ¿De qué depende el precio del dólar?

Depende de la oferta y demanda del mercado. Qué tan difícil es conseguirlo para alguien que lo necesita y qué tan fácil es venderlo para alguien que lo tiene.

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• Precio del dólar en Perú: tipo de cambio del sábado 5 de setiembre