Consulta el tipo de cambio del día
- ¿A cuánto cerró el dólar el viernes 4 de setiembre?
- El precio del dólar en el país cerró el viernes 4 de setiembre en 3,3640 , (con una apertura de 3,3620 , según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
- El tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3651 , con un máximo de 3,3680 y un mínimo de 3,3620 .
- ¿Qué es el tipo de cambio?
En Perú, el tipo de cambio funciona o se determina bajo el libre mercado (ley de oferta y demanda) con la intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) a fin de evitar fluctuaciones bruscas tanto hacia arriba (depreciación del Sol) como hacia abajo (apreciación del Sol).
Debido a que el precio o valor de estas cotizaciones es determinado por la oferta y la demanda, estas variaciones están influidas –entre otros factores– por las decisiones de portafolio de las personas, empresas y bancos.
- ¿Qué es el dólar Ocoña?
El dólar Ocoña es el “dólar de la calle”, es decir, el tipo de cambio informal, el que se compra y vende en el mercado paralelo o casas de cambio. El jirón Ocoña y el “dólar Ocoña” aún continúan vigentes como referencia del mercado paralelo para la compra y venta de dólares.
Fuente: BBVA
- ¿Dónde ver el precio del dólar?
La cotización del cierre oficial del día se encuentra en la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
- ¿Cuál es la diferencia entre el precio de compra y venta del dólar?
• • Precio de compra: lo que el comprador está dispuesto a pagar por adquirir el activo.
• • Precio de venta: lo que el vendedor está dispuesto a recibir por vender el activo.
- ¿De qué depende el precio del dólar?
Depende de la oferta y demanda del mercado. Qué tan difícil es conseguirlo para alguien que lo necesita y qué tan fácil es venderlo para alguien que lo tiene.
- Consulta la cotización en compra y venta del dólar en el país de este sábado 5 de setiembre.