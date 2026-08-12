Consulta el tipo de cambio del día
Este es el reporte de la cotización del tipo de cambio que dio a conocer el BCRP en su última jornada reportada del miércoles 12 de agosto.
¿A cuánto cerró el dólar en la jornada del miércoles 12 de agosto?
El precio del dólar en el país cerró el miércoles 12 de agosto en 3,3630 (con una apertura de 3,3715), según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
El tipo de cambio interbancario cerró el 12 de agosto con un valor promedio de 3,3646, con un máximo de 3,3710 y un mínimo de 3,3620.
Te presentamos a continuación algunas plataformas de Internet en las que podrás realizar la conversión de soles a dólares y a otras monedas internacionales:
• Perú Dólar
• Chaski Dólar
• Cambio Sol
• Cambi.pe
¿Prefieres cambistas?
Fíjate bien: deben tener chaleco oficial e identificación. Hazlo en lugares con vigilancia o frente a bancos. Lleva sencillo, cuenta con calma y revisa bien los billetes, que luego el cajero no perdona ni un rasgón.
¿Vas a cambiar mucho?
No lo hagas todo de una. Divide en partes y aprovecha los buenos días. Esta estrategia, llamada “costo promedio”, te protege si el dólar baja justo después. Mejor poco a poco que todo de golpe y sin chance.
DÓLAR OCOÑA - Tipo de cambio del miércoles 12 de agosto del 2026
• Compra: 3.350
• Venta: 3.375
DÓLAR SUNAT - Tipo de cambio del miércoles 12 de agosto del 2026
• Compra: 3.364
• Venta: 3.372
DÓLAR BANCO PICHINCHA - Tipo de cambio del miércoles 12 de agosto del 2026
• Compra: 3.493
• Venta: 3.569
DÓLAR SCOTIABANK - Tipo de cambio del miércoles 12 de agosto del 2026
• Compra: 3.519
• Venta: 3.558
DÓLAR INTERBANK - Tipo de cambio del miércoles 12 de agosto del 2026
• Compra: 3.493
• Venta: 3.576
DÓLAR BANCO DE LA NACIÓN - Tipo de cambio del miércoles 12 de agosto del 2026
• Compra: 3.480
• Venta: 3.600
DÓLAR BCP - Tipo de cambio del miércoles 12 de agosto del 2026
• Compra: 3.525
• Venta: 3.540
DÓLAR BBVA - Tipo de cambio del miércoles 12 de agosto del 2026
• Compra: 3.468
• Venta: 3.608
¿A cuánto cerró el dólar en la última jornada del martes 11 de agosto?
El precio del dólar en el país cerró el martes 11 de agosto en 3,3660 , (con una apertura de 3,3715 , según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
¿Qué es el dólar Ocoña?
El dólar Ocoña es el “dólar de la calle”, es decir, el tipo de cambio informal, el que se compra y vende en el mercado paralelo o casas de cambio. El jirón Ocoña y el “dólar Ocoña” aún continúan vigentes como referencia del mercado paralelo para la compra y venta de dólares.
Fuente: BBVA
¿Dónde ver el precio del dólar?
La cotización del cierre oficial del día se encuentra en la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
¿Cuál es la diferencia entre el precio de compra y venta del dólar?
• Precio de compra: lo que el comprador está dispuesto a pagar por adquirir el activo.
• Precio de venta: lo que el vendedor está dispuesto a recibir por vender el activo.
¿De qué depende el precio del dólar?
Depende de la oferta y demanda del mercado. Qué tan difícil es conseguirlo para alguien que lo necesita y qué tan fácil es venderlo para alguien que lo tiene.
Consulta la cotización en compra y venta del dólar en el país de este miércoles 12 de agosto
• Precio del dólar en Perú: tipo de cambio del martes 11 de agosto
Consulta la cotización en compra y venta del dólar en el país de este miércoles 12 de agosto
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