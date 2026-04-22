Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

Es una realidad. Las transferencias entre billeteras digitales serán gratuitas usando solo su número de celular. Conoce todos los detalles en este video.

Consulta el tipo de cambio del día

09:42
  • Tipo de cambio - BCP

Compra: 3.525

Venta: 3.540

09:41
  • Tipo de cambio - Interbank

Compra: 3.493

Venta: 3.576

09:41
  • Tipo de cambio - Banco Pichincha

Compra: 3.493

Venta: 3.569

09:40
  • Tipo de cambio - Scotiabank

Compra: 3.519

Venta: 3.558

09:39
  • Tipo de cambio - Banco de la Nación

Compra: 3.480

Venta: 3.600

09:38
  • Tipo de cambio - BBVA

Compra: 3.468

Venta: 3.608

09:19

¿A cuánto cerró el dólar este martes 21 de abril?

El precio del dólar en el país cerró el martes 21 de abril en 3,4390, (con una apertura de 3,4345), según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

09:18

¿Qué es el dólar Ocoña?

El dólar Ocoña es el “dólar de la calle”, es decir, el tipo de cambio informal, el que se compra y vende en el mercado paralelo o casas de cambio. El jirón Ocoña y el “dólar Ocoña” aún continúan vigentes como referencia del mercado paralelo para la compra y venta de dólares.

Fuente: BBVA

09:18

¿Dónde ver el precio del dólar?

La cotización del cierre oficial del día se encuentra en la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

09:18

¿Cuál es la diferencia entre el precio de compra y venta del dólar?

• Precio de compra: lo que el comprador está dispuesto a pagar por adquirir el activo.

• Precio de venta: lo que el vendedor está dispuesto a recibir por vender el activo.

09:18

¿De qué depende el precio del dólar?

Depende de la oferta y demanda del mercado. Qué tan difícil es conseguirlo para alguien que lo necesita y qué tan fácil es venderlo para alguien que lo tiene.

09:18

Consulta la cotización en compra y venta del dólar en el país de este miércoles 22 de abril.

• Precio del dólar en Perú: tipo de cambio del martes 21 de abril