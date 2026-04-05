Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Consulta el tipo de cambio del día
- Revisa el reporte del tipo de cambio y cuál fue el precio del dólar el domingo 5 de abril.
- SBS – Tipo de cambio al cierre de la jornada semanal el miércoles 1 de abril.
- BCRP – Tipo de cambio al cierre de la jornada semanal el miércoles 1 de abril.
¿A cuánto cerró el dólar la jornada semanal el miércoles 1 de abril?
El precio del dólar en el país cerró el miércoles 1 de abril en 3,4535, (con una apertura de 3,4625), según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
El tipo de cambio interbancario cerró el 1 de abril con un valor promedio de 3,4563, con un máximo de 3,4640 y un mínimo de 3,4510.
Este es el reporte de la cotización del tipo de cambio que dio a conocer el BCRP en su última jornada de la semana el miércoles 1 de abril.
Te presentamos a continuación algunas plataformas de Internet en las que podrás realizar la conversión de soles a dólares y a otras monedas internacionales:
- Perú Dólar
- Chaski Dólar
- Cambio Sol
- Cambi.pe
Para hoy, domingo 5 de abril, un Dólar Estadounidense equivale a 3.45 Soles Peruanos.
PRECIO DÓLAR PARALELO – Tipo de cambio del domingo 5 de abril
- Compra: 3.440
- Venta: 3.480
PRECIO DÓLAR SUNAT – Tipo de cambio del domingo 5 de abril
- Compra: 3.455
- Venta: 3.467
PRECIO DÓLAR OCOÑA – Tipo de cambio del domingo 5 de abril
- Compra: 3.440
- Venta: 3.450
¿A cuánto cerró el dólar la jornada semanal el miércoles 1 de abril?
El precio del dólar en el país cerró el miércoles 1 de abril en 3,4535, (con una apertura de 3,4625), según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
El tipo de cambio interbancario cerró el 1 de abril con un valor promedio de 3,4563, con un máximo de 3,4640 y un mínimo de 3,4510.
¿Qué es el dólar Ocoña?
El dólar Ocoña es el “dólar de la calle”, es decir, el tipo de cambio informal, el que se compra y vende en el mercado paralelo o casas de cambio. El jirón Ocoña y el “dólar Ocoña” aún continúan vigentes como referencia del mercado paralelo para la compra y venta de dólares.
Fuente: BBVA
¿Dónde ver el precio del dólar?
La cotización del cierre oficial del día se encuentra en la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
¿Cuál es la diferencia entre el precio de compra y venta del dólar?
• Precio de compra: lo que el comprador está dispuesto a pagar por adquirir el activo.
• Precio de venta : lo que el vendedor está dispuesto a recibir por vender el activo.
¿De qué depende el precio del dólar?
Depende de la oferta y demanda del mercado. Qué tan difícil es conseguirlo para alguien que lo necesita y qué tan fácil es venderlo para alguien que lo tiene.
Consulta la cotización en compra y venta del dólar en el país de este sábado 4 de abril.
• Precio del dólar en Perú: tipo de cambio del sábado 4 de abril
Consulta la cotización en compra y venta del dólar en el país de este sábado 4 de abril.
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