Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

Es una realidad. Las transferencias entre billeteras digitales serán gratuitas usando solo su número de celular. Conoce todos los detalles en este video.

Consulta el tipo de cambio del día

18:45
  • Revisa el reporte del tipo de cambio y cuál fue el precio del dólar el domingo 5 de abril.
18:42
  • SBS – Tipo de cambio al cierre de la jornada semanal el miércoles 1 de abril.
18:41
  • BCRP – Tipo de cambio al cierre de la jornada semanal el miércoles 1 de abril.
13:30

¿A cuánto cerró el dólar la jornada semanal el miércoles 1 de abril?

El precio del dólar en el país cerró el miércoles 1 de abril en 3,4535, (con una apertura de 3,4625), según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

13:30

El tipo de cambio interbancario cerró el 1 de abril con un valor promedio de 3,4563, con un máximo de 3,4640 y un mínimo de 3,4510.

13:30

Este es el reporte de la cotización del tipo de cambio que dio a conocer el BCRP en su última jornada de la semana el miércoles 1 de abril.

Este es el reporte de la cotización del tipo de cambio que dio a conocer el BCRP en su última jornada de la semana el miércoles 1 de abril.
12:34

Te presentamos a continuación algunas plataformas de Internet en las que podrás realizar la conversión de soles a dólares y a otras monedas internacionales:

  • Perú Dólar
  • Chaski Dólar
  • Cambio Sol
  • Cambi.pe
12:33

Para hoy, domingo 5 de abril, un Dólar Estadounidense equivale a 3.45 Soles Peruanos.

09:45

PRECIO DÓLAR PARALELO – Tipo de cambio del domingo 5 de abril

  • Compra: 3.440
  • Venta: 3.480
09:45

PRECIO DÓLAR SUNAT – Tipo de cambio del domingo 5 de abril

  • Compra: 3.455
  • Venta: 3.467
09:44

PRECIO DÓLAR OCOÑA – Tipo de cambio del domingo 5 de abril

  • Compra: 3.440
  • Venta: 3.450
22:21

¿A cuánto cerró el dólar la jornada semanal el miércoles 1 de abril?

El precio del dólar en el país cerró el miércoles 1 de abril en 3,4535, (con una apertura de 3,4625), según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

22:21

El tipo de cambio interbancario cerró el 1 de abril con un valor promedio de 3,4563, con un máximo de 3,4640 y un mínimo de 3,4510.

22:21

¿Qué es el dólar Ocoña?

El dólar Ocoña es el “dólar de la calle”, es decir, el tipo de cambio informal, el que se compra y vende en el mercado paralelo o casas de cambio. El jirón Ocoña y el “dólar Ocoña” aún continúan vigentes como referencia del mercado paralelo para la compra y venta de dólares.

Fuente: BBVA

22:21

¿Dónde ver el precio del dólar?

La cotización del cierre oficial del día se encuentra en la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

22:20

¿Cuál es la diferencia entre el precio de compra y venta del dólar?

• Precio de compra: lo que el comprador está dispuesto a pagar por adquirir el activo.

• Precio de venta : lo que el vendedor está dispuesto a recibir por vender el activo.

22:20

¿De qué depende el precio del dólar?

Depende de la oferta y demanda del mercado. Qué tan difícil es conseguirlo para alguien que lo necesita y qué tan fácil es venderlo para alguien que lo tiene.

22:20

Consulta la cotización en compra y venta del dólar en el país de este sábado 4 de abril.

• Precio del dólar en Perú: tipo de cambio del sábado 4 de abril