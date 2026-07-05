Consulta el tipo de cambio del día
23:25
- ¿A cuánto cerró el dólar la jornada semanal el viernes 3 de julio?
- El precio del dólar en el país cerró la semana el viernes 3 de julio en 3,4020, (con una apertura de 3,3950, según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
23:24
- El tipo de cambio interbancario cerró el 3 de julio con un valor promedio de 3,3974, con un máximo de 3,4030 y un mínimo de 3,3930.
23:23
- ¿Qué es el dólar Ocoña?
- El dólar Ocoña es el “dólar de la calle”, es decir, el tipo de cambio informal, el que se compra y vende en el mercado paralelo o casas de cambio. El jirón Ocoña y el “dólar Ocoña” aún continúan vigentes como referencia del mercado paralelo para la compra y venta de dólares.
Fuente: BBVA
23:22
- ¿Dónde ver el precio del dólar?
- La cotización del cierre oficial del día se encuentra en la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
23:21
- ¿Cuál es la diferencia entre el precio de compra y venta del dólar?
- • Precio de compra: lo que el comprador está dispuesto a pagar por adquirir el activo.
- • Precio de venta: lo que el vendedor está dispuesto a recibir por vender el activo.
23:21
- ¿De qué depende el precio del dólar?
- Depende de la oferta y demanda del mercado. Qué tan difícil es conseguirlo para alguien que lo necesita y qué tan fácil es venderlo para alguien que lo tiene.
23:20
Consulta la cotización en compra y venta del dólar en el país de este lunes 6 de julio.
• Precio del dólar en Perú: tipo de cambio del domingo 5 de julio
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