Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Consulta el tipo de cambio del día
01:05
- ¿A cuánto cerró el dólar el último lunes 18 de mayo?
- El precio del dólar en el país cerró el lunes 18 de mayo en 3,4230, (con una apertura de 3,4210), según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
01:04
- El tipo de cambio interbancario cerró el 18 de mayo con un valor promedio de 3,4334, con un máximo de 3,4410 y un mínimo de 3.4210.
01:03
- ¿Qué es el dólar Ocoña?
- El dólar Ocoña es el “dólar de la calle”, es decir, el tipo de cambio informal, el que se compra y vende en el mercado paralelo o casas de cambio. El jirón Ocoña y el “dólar Ocoña” aún continúan vigentes como referencia del mercado paralelo para la compra y venta de dólares.
Fuente: BBVA
01:02
- ¿Dónde ver el precio del dólar?
- La cotización del cierre oficial del día se encuentra en la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
01:01
- ¿Cuál es la diferencia entre el precio de compra y venta del dólar?
- • Precio de compra: lo que el comprador está dispuesto a pagar por adquirir el activo.
- • Precio de venta: lo que el vendedor está dispuesto a recibir por vender el activo.
01:00
- ¿De qué depende el precio del dólar?
- Depende de la oferta y demanda del mercado. Qué tan difícil es conseguirlo para alguien que lo necesita y qué tan fácil es venderlo para alguien que lo tiene.
01:00
Consulta la cotización en compra y venta del dólar en el país de este martes 19 de mayo
• Precio del dólar en Perú: tipo de cambio del lunes 18 de mayo
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