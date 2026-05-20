Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Consulta el tipo de cambio del día
02:08
- ¿A cuánto cerró el dólar el último martes 19 de mayo?
- El precio del dólar en el país cerró el martes 19 de mayo en 3,4195, (con una apertura de 3,4280), según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
02:06
- El tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,4281, con un máximo de 3,4340 y un mínimo de 3.4200.
02:05
- ¿Qué es el dólar Ocoña?
- El dólar Ocoña es el “dólar de la calle”, es decir, el tipo de cambio informal, el que se compra y vende en el mercado paralelo o casas de cambio. El jirón Ocoña y el “dólar Ocoña” aún continúan vigentes como referencia del mercado paralelo para la compra y venta de dólares.
Fuente: BBVA
02:05
- ¿Dónde ver el precio del dólar?
- La cotización del cierre oficial del día se encuentra en la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
02:04
- ¿Cuál es la diferencia entre el precio de compra y venta del dólar?
- • Precio de compra: lo que el comprador está dispuesto a pagar por adquirir el activo.
- • Precio de venta: lo que el vendedor está dispuesto a recibir por vender el activo.
02:04
- ¿De qué depende el precio del dólar?
- Depende de la oferta y demanda del mercado. Qué tan difícil es conseguirlo para alguien que lo necesita y qué tan fácil es venderlo para alguien que lo tiene.
02:03
Consulta la cotización en compra y venta del dólar en el país de este miércoles 20 de mayo
• Precio del dólar en Perú: tipo de cambio del martes 19 de mayo
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