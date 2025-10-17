Consulta el tipo de cambio del día
¿A cuánto cerró el dólar en la jornada del sábado 18 de octubre?
El precio del dólar en el país cerró el sábado 18 de octubre en 3,3810, (con una apertura de 3,3910), según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
El tipo de cambio interbancario cerró el 17 de octubre con un valor promedio de 3,3825, con un máximo de 3,3880 y un mínimo de 3,3790.
¿Qué factores influyen en el precio del dólar?
- La oferta y la demanda de dólares y soles en el mercado
- Las políticas económicas de la Reserva Federal y las tasas de interés de EE. UU.
- Los acontecimientos geopolíticos y económicos internacionales
- Las decisiones del BCRP y las tasas de interés
¿Qué es el dólar Ocoña?
El dólar Ocoña es el “dólar de la calle”, es decir, el tipo de cambio informal, el que se compra y vende en el mercado paralelo o casas de cambio. El jirón Ocoña y el “dólar Ocoña” aún continúan vigentes como referencia del mercado paralelo para la compra y venta de dólares.
Fuente: BBVA
¿Dónde ver el precio del dólar?
La cotización del cierre oficial del día se encuentra en la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
¿Cuál es la diferencia entre el precio de compra y venta del dólar?
• Precio de compra: lo que el comprador está dispuesto a pagar por adquirir el activo.
• Precio de venta: lo que el vendedor está dispuesto a recibir por vender el activo.
¿De qué depende el precio del dólar?
Depende de la oferta y demanda del mercado. Qué tan difícil es conseguirlo para alguien que lo necesita y qué tan fácil es venderlo para alguien que lo tiene.
