Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Consulta el tipo de cambio del día
- Revisa el reporte del tipo de cambio y cuál fue el precio del dólar el sábado 4 de abril.
- SBS – Tipo de cambio al cierre de la jornada semanal el miércoles 1 de abril.
- BCRP – Tipo de cambio al cierre de la jornada semanal el miércoles 1 de abril.
- ¿A cuánto cerró el dólar la jornada semanal el miércoles 1 de abril?
El precio del dólar en el país cerró el miércoles 1 de abril en 3,4535, (con una apertura de 3,4625), según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
- El tipo de cambio interbancario cerró el 1 de abril con un valor promedio de 3,4563, con un máximo de 3,4640 y un mínimo de 3,4510.
- Este es el reporte de la cotización del tipo de cambio que dio a conocer el BCRP en su última jornada de la semana el miércoles 1 de abril.
- ¿Qué es el dólar Ocoña?
El dólar Ocoña es el “dólar de la calle”, es decir, el tipo de cambio informal, el que se compra y vende en el mercado paralelo o casas de cambio. El jirón Ocoña y el “dólar Ocoña” aún continúan vigentes como referencia del mercado paralelo para la compra y venta de dólares.
Fuente: BBVA
- ¿Qué es el tipo de cambio?
El tipo de cambio es una referencia utilizada en el mercado de divisas para saber cuántas unidades de la propia moneda se deben pagar para recibir una moneda de un país diferente.
- ¿Cómo obtener un mejor tipo de cambio?
La hora ideal para tu cambio de dólares es el horario matutino, ya que normalmente las entidades financieras o casas de cambio tienen mejores precios entre las 9 a.m. y 1 p.m. de lunes a viernes.
Te presentamos a continuación algunas plataformas de Internet en las que podrás realizar la conversión de soles a dólares y a otras monedas internacionales:
- • Perú Dólar
- • Chaski Dólar
- • Cambio Sol
- • Cambi.pe
- Para hoy, sábado 4 de abril, un Dólar Estadounidense equivale a 3.45 Soles Peruanos.
- PRECIO DÓLAR PARALELO – Tipo de cambio del sábado 4 de abril
- • Compra: 3.440
- • Venta: 3.480
- PRECIO DÓLAR SUNAT – Tipo de cambio del sábado 4 de abril
- • Compra: 3.455
- • Venta: 3.467
- PRECIO DÓLAR OCOÑA – Tipo de cambio del sábado 4 de abril
- • Compra: 3.440
- • Venta: 3.450
¿A cuánto cerró el dólar la jornada semanal el miércoles 1 de abril?
El precio del dólar en el país cerró el miércoles 1 de abril en 3,4535, (con una apertura de 3,4625), según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
El tipo de cambio interbancario cerró el 1 de abril con un valor promedio de 3,4563, con un máximo de 3,4640 y un mínimo de 3,4510.
¿Qué es el dólar Ocoña?
El dólar Ocoña es el “dólar de la calle”, es decir, el tipo de cambio informal, el que se compra y vende en el mercado paralelo o casas de cambio. El jirón Ocoña y el “dólar Ocoña” aún continúan vigentes como referencia del mercado paralelo para la compra y venta de dólares.
Fuente: BBVA
¿Dónde ver el precio del dólar?
La cotización del cierre oficial del día se encuentra en la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
¿Cuál es la diferencia entre el precio de compra y venta del dólar?
• Precio de compra: lo que el comprador está dispuesto a pagar por adquirir el activo.
• Precio de venta : lo que el vendedor está dispuesto a recibir por vender el activo.
¿De qué depende el precio del dólar?
Depende de la oferta y demanda del mercado. Qué tan difícil es conseguirlo para alguien que lo necesita y qué tan fácil es venderlo para alguien que lo tiene.
Consulta la cotización en compra y venta del dólar en el país de este sábado 4 de abril.
• Precio del dólar en Perú: tipo de cambio del viernes 3 de abril
Consulta la cotización en compra y venta del dólar en el país de este sábado 4 de abril.
• Precio del dólar en Perú: tipo de cambio del viernes 3 de abril