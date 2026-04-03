Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Consulta el tipo de cambio del día
¿A cuánto cerró el dólar la jornada del miércoles 1 de abril?
El precio del dólar en el país cerró el miércoles 1 de abril en 3,4535, (con una apertura de 3,4625), según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
El tipo de cambio interbancario cerró el 1 de abril con un valor promedio de 3,4563, con un máximo de 3,4640 y un mínimo de 3,4510.
El precio del dólar en Perú para hoy viernes 3 de abril de 2026 presenta una ligera tendencia al alza, situándose en el rango de los S/ 3.49 y S/ 3.50 en el mercado interbancario.
Tipo de cambio - OCOÑA
Compra: 3.455
Venta: 3.467
Tipo de cambio - SUNAT
Compra: 3.455
Venta: 3.467
Tipo de cambio - BANCO PICHINCHA
Compra: 3.493
Venta: 3.569
Tipo de cambio - BCP
Compra: 3.525
Venta: 3.540
Tipo de cambio - SCOTIABANK
Compra: 3.519
Venta: 3.558
Tipo de cambio - BANCO DE LA NACIÓN
Compra: 3.480
Venta: 3.600
Tipo de cambio - BBVA
Compra: 3.468
Venta: 3.608
Un truco pro: Revisa el tipo de cambio en apps como Dólar Perú o en Google. Unos céntimos hacen la diferencia. También puedes activar alertas para que te avisen cuando el dólar esté en su punto ideal. Tecnología al rescate.
¿Vas a cambiar mucho?
No lo hagas todo de una. Divide en partes y aprovecha los buenos días. Esta estrategia, llamada “costo promedio”, te protege si el dólar baja justo después. Mejor poco a poco que todo de golpe y sin chance.
¿Dónde cambiar?
En los bancos hay seguridad, pero el cambio no es tan bueno. Las casas de cambio y plataformas online como Kambista o Rextie son la jugada inteligente: rápido, fácil y con mejor tasa. Solo asegúrate de que sean confiables.
En Perú, el dólar es como un protagonista silencioso: siempre presente, siempre cambiando. Su valor sube y baja según lo que pase en el mundo y en casa. El BCRP a veces entra al juego para calmar las olas y que no se dispare ni se hunda demasiado.
- ¿A cuánto cerró el dólar la jornada semanal el miércoles 1 de abril?
- El precio del dólar en el país cerró el miércoles 1 de abril en 3,4535, (con una apertura de 3,4625), según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
- El tipo de cambio interbancario cerró el 1 de abril con un valor promedio de 3,4563, con un máximo de 3,4640 y un mínimo de 3,4510.
- ¿Qué es el dólar Ocoña?
El dólar Ocoña es el “dólar de la calle”, es decir, el tipo de cambio informal, el que se compra y vende en el mercado paralelo o casas de cambio. El jirón Ocoña y el “dólar Ocoña” aún continúan vigentes como referencia del mercado paralelo para la compra y venta de dólares.
Fuente: BBVA
- ¿Dónde ver el precio del dólar?
La cotización del cierre oficial del día se encuentra en la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
- ¿Cuál es la diferencia entre el precio de compra y venta del dólar?
- • Precio de compra: lo que el comprador está dispuesto a pagar por adquirir el activo.
- • Precio de venta : lo que el vendedor está dispuesto a recibir por vender el activo.
- ¿De qué depende el precio del dólar?
Depende de la oferta y demanda del mercado. Qué tan difícil es conseguirlo para alguien que lo necesita y qué tan fácil es venderlo para alguien que lo tiene.
Consulta la cotización en compra y venta del dólar en el país de este viernes 3 de abril.
• Precio del dólar en Perú: tipo de cambio del jueves 2 de abril
Consulta la cotización en compra y venta del dólar en el país de este viernes 3 de abril.
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