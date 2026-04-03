Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

Es una realidad. Las transferencias entre billeteras digitales serán gratuitas usando solo su número de celular. Conoce todos los detalles en este video.

Consulta el tipo de cambio del día

17:58

¿A cuánto cerró el dólar la jornada del miércoles 1 de abril?

El precio del dólar en el país cerró el miércoles 1 de abril en 3,4535, (con una apertura de 3,4625), según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). 

13:43

El tipo de cambio interbancario cerró el 1 de abril con un valor promedio de 3,4563, con un máximo de 3,4640 y un mínimo de 3,4510.

13:43

El precio del dólar en Perú para hoy viernes 3 de abril de 2026 presenta una ligera tendencia al alza, situándose en el rango de los S/ 3.49 y S/ 3.50 en el mercado interbancario.

12:34

Tipo de cambio - OCOÑA

Compra: 3.455

Venta: 3.467

12:33

Tipo de cambio - SUNAT

Compra: 3.455

Venta: 3.467

12:33

Tipo de cambio - BANCO PICHINCHA

Compra: 3.493

Venta: 3.569

12:33

Tipo de cambio - BCP

Compra: 3.525

Venta: 3.540

12:33

Tipo de cambio - SCOTIABANK

Compra: 3.519

Venta: 3.558

12:33

Tipo de cambio - BANCO DE LA NACIÓN

Compra: 3.480

Venta: 3.600

12:23

Tipo de cambio - BBVA

Compra: 3.468

Venta: 3.608

09:48

Un truco pro: Revisa el tipo de cambio en apps como Dólar Perú o en Google. Unos céntimos hacen la diferencia. También puedes activar alertas para que te avisen cuando el dólar esté en su punto ideal. Tecnología al rescate.

09:47

¿Vas a cambiar mucho? 

No lo hagas todo de una. Divide en partes y aprovecha los buenos días. Esta estrategia, llamada “costo promedio”, te protege si el dólar baja justo después. Mejor poco a poco que todo de golpe y sin chance.

09:47

¿Dónde cambiar?

En los bancos hay seguridad, pero el cambio no es tan bueno. Las casas de cambio y plataformas online como Kambista o Rextie son la jugada inteligente: rápido, fácil y con mejor tasa. Solo asegúrate de que sean confiables.

09:47

En Perú, el dólar es como un protagonista silencioso: siempre presente, siempre cambiando. Su valor sube y baja según lo que pase en el mundo y en casa. El BCRP a veces entra al juego para calmar las olas y que no se dispare ni se hunda demasiado.

23:40
  • ¿A cuánto cerró el dólar la jornada semanal el miércoles 1 de abril?

  • El precio del dólar en el país cerró el miércoles 1 de abril en 3,4535, (con una apertura de 3,4625), según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
23:38
  • El tipo de cambio interbancario cerró el 1 de abril con un valor promedio de 3,4563, con un máximo de 3,4640 y un mínimo de 3,4510.
23:35
  • ¿Qué es el dólar Ocoña?

El dólar Ocoña es el “dólar de la calle”, es decir, el tipo de cambio informal, el que se compra y vende en el mercado paralelo o casas de cambio. El jirón Ocoña y el “dólar Ocoña” aún continúan vigentes como referencia del mercado paralelo para la compra y venta de dólares.

Fuente: BBVA

23:35
  • ¿Dónde ver el precio del dólar?

La cotización del cierre oficial del día se encuentra en la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

23:34
  • ¿Cuál es la diferencia entre el precio de compra y venta del dólar?

  • • Precio de compra: lo que el comprador está dispuesto a pagar por adquirir el activo.

  • • Precio de venta : lo que el vendedor está dispuesto a recibir por vender el activo.
23:33
  • ¿De qué depende el precio del dólar?

Depende de la oferta y demanda del mercado. Qué tan difícil es conseguirlo para alguien que lo necesita y qué tan fácil es venderlo para alguien que lo tiene.

23:33

Consulta la cotización en compra y venta del dólar en el país de este viernes 3 de abril.

Precio del dólar en Perú: tipo de cambio del jueves 2 de abril