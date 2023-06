Conoce en esta nota el precio del dólar en Perú para la jornada de hoy, domingo 4 de junio de 2023, según la información que brinde el Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

En su última jornada, la moneda estadounidense cerró con un valor de S/3,6980, de acuerdo con el ente emisor.

De acuerdo con el BCRP, el tipo de cambio interbancario tuvo un valor promedio de S/3,6790, con un mínimo de S/3,6600 y un máximo de S/3,7000.

El miércoles 31 de mayo, la moneda estadounidense cerró con un valor de S/3,6710, según dio a conocer dicha institución.

¿Cuánto está el dólar hoy en Lima?

Según el último informe del BCRP, el tipo de cambio para HOY, domingo 4 de junio se registró en S/. 3.688. Por otro lado, de acuerdo a Google Finance la cotización está en S/. 3,6989.

Cabe resaltar que en cuanto a portales de cambio, la web acuantoestareldolar.pe, registra un tipo de cambio entre 3.67 y 3.695 en compra y venta respectivamente.

Asimismo, el tipo de cambio de hoy para la Sunat es de S/. 3.682 en compra y S/. 3.688 en venta según informes.

Este es el cuadro que dio a conocer el BCRP respecto al precio del dólar en el Perú:

#BCRP: Información del Mercado Cambiario a las 13:30 horas pic.twitter.com/6IKdPPKZq9 — Banco Central de Reserva del Perú - BCRP (@bcrpoficial) June 2, 2023

¿Qué sucedió la semana pasada con el precio del dólar?

Allisson Pérez, trader de Divisas en Renta4 SAB, explicó que el mercado estuvo muy volátil y la demanda provino por los off shores, mientras que la oferta por los no residentes. Asimismo, en el mercado se negoció US$ 334 millones a un precio promedio de S/ 3,6945.

En tanto, a nivel global, el dólar abrió al alza debido a los datos positivos de Estados Unidos. “Crecen las expectativas de que Estados Unidos no logre pasar el techo de la deuda, ya que hasta hoy no llegan a un acuerdo, considerando que la fecha tope es el 1ero de Junio, desde esa fecha Estados Unidos podría quedarse sin fondos”, dijo Pérez.

Por otro lado, la agencia de calificación Fitch amenaza con bajar la calificación del país del norte que tiene actualmente en “AAA”, pues no hay avances sobre las negociaciones del techo de la deuda.