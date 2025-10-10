¿Precio del dólar inmune a la vacancia? Tipo de cambio cerró en S/3,437: lo que se espera en adelante

La vacancia presidencial contra Dina Boluarte no tuvo impacto significativo sobre el precio de cotización del dólar estadounidense en nuestro país. Pese a la incertidumbre política, el tipo de cambio cerró la jornada de este viernes con una ligera apreciación, a S/3,437 por US$1; apenas un 0,2% por encima de la jornada del pasado jueves 9 de octubre.

En la víspera, el tipo de cambio cerró en S/3,427 y anotó así su menor nivel de cotización en lo que va del 2025 frente al sol peruano. Además, al cierre del jueves llegó a tocar su precio más bajo desde el 1 de junio del 2020 (cuando cotizó a S/3,420 por billete verde).

De acuerdo al Banco Central de Reserva (BCR), en lo que va del 2025 el sol peruano se ha apreciado un 8,6% frente a la divisa estadounidense; mientras que en los últimos 12 meses, la apreciación del sol asciende hasta 8,9%.

Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú en la jornada de hoy.

Según Bloomberg, en los últimos 12 meses el precio de la divisa estadounidense ha fluctuado entre los S/3,425 por US$1 como nivel mínimo durante las jornadas de cotización; y ha llegado a un máximo de S/3,808 por billete verde. El período de depreciación ha sido continuo en los últimos meses de este año, a medida que el índice del dólar se debilitó a nivel global.

Mientras tanto, el BCR precisó que al cierre de la jornada de este viernes se negociaron US$299 millones en el mercado cambiario, por encima de los US$230 millones negociados ayer jueves. La entidad monetaria también registró intervención cambiaria durante la última sesión de esta semana: el BCR reportó operaciones de renovación de swaps cambiarios-venta por hasta US$203 millones (aproximadamente S/700 millones), que ingresaron como oferta al mercado interbancario.

Allison Pérez, Trader de Divisas de Renta4 SAB, agregó que la oferta también llegó por parte de clientes corporativos, mientras que la demanda de dólares vino por parte de ‘offshores’. La especialista también dijo que el dólar anotó un máximo de cotización de S/3,440 por US$1 en la jornada de este viernes, y un mínimo de S/3,431 por unidad de la divisa.

“A nivel internacional, el dólar registra su mejor semana en un año, impulsado por la incertidumbre política en Europa y Asia. En EE. UU., crecen las preocupaciones por la independencia de la FED tras declaraciones del candidato Christopher Waller, evaluado por el equipo de Trump para presidir el banco central”, detalló Pérez respecto a los factores globales.

Así, pese a la apreciación semanal del dólar en el mundo, la moneda peruana ha sabido sostener su fortaleza, dejando atrás, también, la elevada incertidumbre política a nivel local. ¿A qué se debe?

POR QUÉ LA VACANCIA PRESIDENCIAL NO GOLPEÓ AL PRECIO DEL DÓLAR

Este viernes, los mercados se mantuvieron atentos por el impacto que pudiera llegar ante la nueva crisis política, que devino en la vacancia de Dina Boluarte y la asunción al poder del presidente del Congreso, José Jerí. Jerí, de 38 años, se convierte en el segundo presidente más joven de la República del Perú, y debería asumir su mandato hasta el 28 de julio del 2026.

El Perú no es ajeno a los procesos de destitución presidencial ni de cambios repentinos: en los últimos cinco años, seis distintos presidentes han pasado por la Casa de Pizarro (Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte y José Jerí). Ante esta realidad, los mercados parecen haber aprendido una valiosa lección.

“[Con la vacancia] el riesgo Perú sube definitivamente, hay más inestabilidad, pero podría ser que el mercado ya anticipaba el caos. Por eso no pasa nada”, comentó a El Comercio Alberto Arispe, gerente general de Kallpa SAB, respecto al movimiento del dólar este último viernes. “La intervención [del BCR] ayuda, pero no se puede ir contra el mercado sostenidamente”, agregó.

Según Arispe, al estar acostumbrados al caos político peruano, los operadores de mercado tienden a ver el movimiento de largo plazo, como una economía que está fuertemente apoyada sobre sus fundamentos macroeconómicos y que tiene como pilares a la estabilidad monetaria y fiscal. Aunque esta última se ha descuidado, lo cierto es que el Perú es uno de los países con la deuda pública más baja de la región; un factor que juega a su favor cuando requiere de financiamiento internacional. Estos son algunos de los factores que explican que el precio del dólar -entre otros indicadores financieros, como la bolsa local- no registre movimientos drásticos o significativos, siendo escasas las excepciones (por ejemplo, cuando no se tenía a un ministro de Economía en el primer día hábil del gobierno del expresidente Pedro Castillo).

“Desde nuestra perspectiva, la vacancia presidencial introduce un nuevo episodio de incertidumbre política, pero no altera de manera sustancial la tesis estructural sobre los activos peruanos”, remarcó Renta4 este viernes en un análisis sobre la reciente vacancia presidencial. “En el análisis histórico, los rendimientos acumulados del PEN (sol) muestran que las vacancias presidenciales han tenido efectos cambiarios acotados. [...] Estos movimientos evidencian que la política genera volatilidad transitoria, pero no disloca el equilibrio cambiario gracias a la credibilidad del BCR y la posición externa del país“, añadió la SAB.

Mientras tanto, JP Morgan precisó en un informe publicado este viernes que su escenario base prevé un impacto limitado de la vacancia en los mercados financieros.

“La agitación política [en el Perú] no es nada inesperada, dada la incompatibilidad inherente de las estrategias de los partidos que anteriormente apoyaban a Boluarte de cara a la campaña de 2026. No obstante, subrayamos el papel cada vez más influyente que están desempeñando la violencia y la criminalidad, no solo en la arena política, sino también en la economía real en general”, puntualizó el banco estadounidense.

La mayoría de analistas prevé que hacia fin de año el dólar podría subir hacia el nivel de S/3,60 por US$1, debido a la cercanía al proceso electoral del 2026. No obstante, hasta la fecha, el sol peruano ha demostrado resiliencia.