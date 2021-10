Conforme a los criterios de Saber más

El dólar cerró a la baja el martes por tercera jornada consecutiva y tocó un mínimo de casi dos meses y medio en la plaza cambiaria por la intervención del Banco Central de Reserva (BCR), en medio de una mayor aversión global a los activos de riesgo producto de dudas sobre la recuperación de la economía mundial avaladas por el sostenido aumento de los costos de la energía.

Al término de las operaciones, el precio del dólar se situó en S/ 4,0390 en el mercado interbancario, su nivel más bajo desde el pasado 27 de julio cuando su cotización fue de S/ 3,9280. Con respecto al cierre del lunes, la divisa estadounidense registró una caída diaria de 0,84%.

Si bien el dólar empezó la jornada operando al alza, luego retomó una tendencia descendente ante la venta de divisas. Para atenuar la volatilidad del tipo de cambio, el BCR salió a colocar swap cambiarios y swaps de tasas de interés por S/ 100 millones y S/ 120 millones, respectivamente; y también colocó repos para proveer dólares por US$ 200 millones.

Minutos antes del cierre de la sesión, el instituto emisor vendió US$ 10 millones al contado, a un tipo de cambio promedio de S/ 4,0390 por dólar. Con esto, el BCR acumula ventas por US$ 392 millones en setiembre y US$ 9.638 millones en el año.





Desde este domingo 10 de octubre, la imagen del Señor de Los Milagros viene siendo expuesta a sus fieles en el salón de andas del convento de las Nazarenas. Los fieles podrán ingresar al templo a contemplar la imagen del Señor de Los Milagros en el horario de 7:30 a.m. a 6:00 p.m., hasta el 31 de este mes.

El dólar empezó a depreciarse luego de que el presidente Pedro Castillo recompuso el Gabinete Ministerial tras aceptar la renuncia de Guido Bellido. Sin embargo, algunas bancadas del Parlamento cuestionan la designación de algunos nuevos ministros. El mercado también está atento al dato de Producto Bruto Interno (PBI) que dará a conocer el viernes el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

En el plano internacional, la divisa estadounidense tocó máximo de un año por alza de rendimientos en Estados Unidos. El índice del dólar, que mide el billete verde frente a una cesta de otras divisas importantes, subió a 94.519 puntos, su máximo desde finales de septiembre de 2020. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a dos años alcanzaron su nivel más alto en más de 18 meses, ya que los inversionistas vendieron deuda estadounidense, al considerar que el aumento de los precios de la energía avivarían la inflación y aumentaría la presión para que la Fed tome medidas.

“El foco de atención ahora mismo son los tasas del Tesoro”, dijo Joseph Trevisani, analista senior de FXStreet.com. “Los mercados de crédito prevén que el ‘taper’ (reducción de la compra de bonos) comience en noviembre”, agregó a Reuters.

Con el resultado de la jornada, el dólar recortó a 11,61% su ganancia acumulada frente al sol en lo que va del 2021, tras cerrar en S/ 3,619 el año pasado.

VIDEO RECOMENDADO

El PBI ha logrado una recuperación a sus niveles prepandemia. Sin embargo, indicadores como el empleo en Lima y la recuperación de los salarios aún no logran recuperarse. ¿Cuánto ha avanzado la recuperación de la economía peruana? Más detalles en la pregunta del día.