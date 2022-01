El precio del oro subía el miércoles, ya que el aumento de casos de la variante ómicron del coronavirus favorecía su atractivo como refugio, mientras los inversores esperaban las minutas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal entre apuestas de subidas de tasas de interés.

A las 10:25 GMT, el oro al contado ganaba un 0.2%, a US$ 1,818.79 por onza, y los futuros del oro en Estados Unidos mejoraban un 0.3%, a US$ 1,819.50.

“El oro está atrapado entre dos factores: le apoya un elevado número de casos de COVID que alimenta su atractivo como refugio”, dijo Ricardo Evangelista, de ActivTrades.

“El factor que ofrece cierta resistencia es la fortaleza del dólar y la probabilidad de que se fortalezca aún más por el endurecimiento de la política monetaria de la Fed”, agregó.

Los mercados están a la espera de la publicación de las minutas de la reunión de política monetaria de la Fed del 14 y 15 de diciembre de 2021, que se publicarán a las 19:00 GMT y podrían dar pistas sobre sus planes en materia de subidas de tasas y de reducción de estímulos.

Los mercados han aumentado las apuestas sobre un alza de tasas de un cuarto de punto porcentual para marzo y han descontado una para mayo. Los tipos más altos aumentan el coste de oportunidad de mantener el oro.

El dólar operaba por debajo de máximos de dos semanas, mientras que el rendimiento de los bonos referenciales a 10 años del Tesoro estadounidense bajaban levemente tras tocar su nivel más alto en más de un mes en la víspera.

En otros metales preciosos, la plata al contado cotizaba sin apenas cambios a US$ 23.06 la onza; el platino subía un 0.9%, a US$ 980; y el paladio mejoraba un 2.1%, a US$ 1,910.08.