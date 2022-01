Los precios del oro avanzaban el martes por tercera sesión consecutiva, ayudados por un retroceso del dólar, antes de una audiencia de nominación del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que podría ser clave para los inversores en sus apuestas sobre el ciclo de alzas de tasas de interés este año.

El oro al contado ganaba un 0.3% a US$ 1,805.87 la onza a las 10:40 GMT. Los futuros de oro de Estados Unidos subían 0.4% a US$ 1,806.10 la onza.

“La disminución de los rendimientos de los bonos y un dólar estadounidense más débil están elevando los precios del barril por encima de los US$ 1,800 esta mañana”, dijo Carsten Fritsch, analista de materias primas de Commerzbank.

El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años retrocedía desde un máximo de casi dos años y el dólar bajaba frente a sus principales pares.

Powell se ha comprometido a “evitar que la inflación elevada se vuelva crónica”, en comentarios preparados para su audiencia de nominación el martes ante la Comisión de Banca del Senado para un nuevo mandato de cuatro años al frente de la Fed.

El oro es considerado como una cobertura contra la alta inflación, pero el metal es muy sensible al aumento de las tasas de interés de Estados Unidos, lo que eleva el costo de oportunidad de mantener lingotes, que no generan retornos.

Entre otros metales preciosos, la plata subía un 0.3% a US$ 22.51 la onza; mientras que el platino operaba con pocos cambios en US$ 940.03 la onza; y el paladio aumentaba 0.9% a US$ 1,929.06 la onza.