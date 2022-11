Los precios del oro rompían una racha de cuatro sesiones de pérdidas y subían el martes, apuntalados por el retroceso del dólar mientras los inversores esperaban pistas sobre la trayectoria de la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos.

El oro al contado subía un 0.5% a US$ 1,746.52 la onza, a las 10:01 GMT. Los futuros del oro en Estados Unidos subían un 0.5% a US$ 1,748,90.

El dólar, que en la víspera anotó fuertes avances por las preocupaciones de los inversores sobre los brotes de COVID de China, caía y hacía que el oro sea menos costoso para los compradores extranjeros.

Los inversores están ahora a la espera de las últimas minutas de la Fed que se publicarán el miércoles, y los participantes en el mercado esperan ampliamente una subida de 50 puntos básicos en la reunión de diciembre, con un máximo de tipos previsto para junio.

Las subidas de las tasas de interés para luchar contra la creciente inflación tienden a aumentar el costo de oportunidad de mantener el oro, que no rinde intereses.

La presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, dijo el lunes que la Reserva Federal puede reducir los incrementos de las tasas de interés a partir del próximo mes.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado subía un 1.5% a US$ 21.15 la onza, el platino sumaba un 1.2% a US$ 993.97 y el paladio avanzaba un 1.3% a US$ 1,889.02.

