Los precios del oro subían el viernes por la debilidad del dólar, mientras que los inversores se abstenían de hacer grandes apuestas antes de los datos de inflación de Estados Unidos y una serie de reuniones de bancos centrales, con especial atención a la Reserva Federal.

A las 10:07 GMT, el oro al contado subía un 0.2%, a US$ 1,793.20 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0.3%, a US$ 1,805.90.

“Los inversores están a la expectativa. Están a la espera de la reunión de la Fed y del Banco Central Europeo la próxima semana, que van a ser el último motor clave del mercado para este año”, dijo Carlo Alberto De Casa, de Kinesis Money.

La reunión de política monetaria del banco central estadounidense, de dos días de duración, concluye el 14 de diciembre, y se espera que sus autoridades anuncien un alza de 50 puntos básicos de las tasas de interés.

Además, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra también anunciarán decisiones sobre tasas la próxima semana. Unos tipos más bajos suelen ser beneficiosos para el lingote, ya que reducen el costo de oportunidad de tener el activo, que no devenga intereses.

Asimismo, el 13 de diciembre se publicará el Índice de Precios al Consumo (IPC) de noviembre.

El dólar restaba un 0.1% frente a una cesta de seis destacadas monedas, abaratando el metal dorado para los tenedores de otras divisas.

En otros metales preciosos, la plata al contado operaba estable a US$ 23.06 la onza; el platino bajaba un 0.2%, a US$ 1,003.75; y el paladio restaba un 0.1%, a US$ 1,924.87, pero se encaminaba a su segundo subido avance consecutivo.

