Los precios del oro bajaban el lunes, mientras los inversionistas evaluaban una posible respuesta de la Reserva Federal (Fed) a las altas expectativas de inflación, pero un retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidenses limitaba las pérdidas.

El oro al contado caía un 0,1% a US$ 1.862,51 la onza a las 10:52 GMT, mientras que los futuros del oro de Estados Unidos bajaban un 0,2% a US$ 1.865.

El oro enfrenta nuevamente una resistencia de alrededor de US$ 1.870, dijo Ole Hansen, analista de Saxo Bank, quien agregó que si el lingote no logra aprovechar los recientes avances pronto “podría entrar en el mercado alguna toma de ganancias”.

El lingote subió a un máximo de casi cinco meses la semana pasada, ya que los precios al consumidor de Estados Unidos registraron su mayor salto anual en 31 años, lo que llevó a los inversores a adelantar sus expectativas de alza de tasas.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años caían, lo que reducía el costo de oportunidad de tener lingotes.

El presidente del Banco de la Reserva Federal de Mineápolis, Neel Kashkari, dijo el domingo que espera una inflación más alta en los próximos meses, pero sostuvo que el banco central no debería reaccionar de forma exagerada ante la inflación elevada, ya que probablemente sea temporal.

Los aumentos de las tasas de interés tienden a reducir el atractivo del oro, que no devenga intereses, ya que aumenta el costo de oportunidad del metal.

En tanto, la plata al contado caía un 0,3% a US$ 25,20 la onza. El platino bajaba un 0,7% a US$ 1.075,15 y el paladio cedía un 0,7% a US$ 2.095,15.

