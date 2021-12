Los precios del oro caían el viernes a un mínimo de una semana de cara a la publicación del Índice de Precios al Consumidor de Estados Unidos en noviembre, debido a que algunos inversores esperan que una cifra alta de inflación pueda llevar a la Reserva Federal a iniciar la reducción de estímulo y alzas de tasas antes de lo previsto.

A las 09:41 GMT, el oro al contado perdía un 0,2% a US$ 1.770.90. Los futuros del oro en Estados Unidos caían un 0,3% a US$ 1.771.10.

“La atención se centra en los datos de inflación y si obtenemos un dato fuerte, entonces el dólar debería apreciarse, los rendimientos de los bonos deberían subir, tal vez los mercados de valores también podrían subir, pero el precio del oro probablemente bajará como respuesta”, dijo el analista de Commerzbank Daniel Briesemann.

Hay expectativas de que la cifra de noviembre podría ser superior al 6,8% y seguramente aumentará la presión sobre el banco central de Estados Unidos para que concluya antes la reducción de estímulos y comience a subir las tasas, agregó Briesemann.

El lingote se dirige a anotar su cuarto declive semanal, debido a la cautela de los inversores antes de la publicación del Índice de Precios al Consumidor de Estados Unidos a las 13:30 GMT y de la reunión de política monetaria de la Fed la próxima semana.

Entre otros metales preciosos, la plata bajaba un 0,3% a US$ 21.87 la onza, el platino subía un 1% a US$ 943.69 y el paladio se hundía un 1,5% a US$ 1.784.68.

Con información de Reuters.

