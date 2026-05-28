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El oro podría seguir bajando significativamente a partir de ahora, incluso si la guerra en Medio Oriente termina ahora, señaló Bart Melek, jefe global de estrategia de materias primas en TD Securities.
El oro podría seguir bajando significativamente a partir de ahora, incluso si la guerra en Medio Oriente termina ahora, señaló Bart Melek, jefe global de estrategia de materias primas en TD Securities.
Por Redacción EC

El precio del oro redujo sus pérdidas este jueves tras la publicación de los datos de inflación de abril en Estados Unidos. Además, los precios bajaron por tercera sesión consecutiva tras el escepticismo sobre un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

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