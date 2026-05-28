El precio del oro redujo sus pérdidas este jueves tras la publicación de los datos de inflación de abril en Estados Unidos. Además, los precios bajaron por tercera sesión consecutiva tras el escepticismo sobre un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

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En ese sentido, el oro bajó 0,6% situándose en 4,428,69 dólares la onza, tras haber caído a su nivel más bajo desde finales de marzo al inicio de la sesión.

El oro podría seguir bajando significativamente a partir de ahora, incluso si la guerra en Medio Oriente termina ahora, los precios de la energía podrían mantenerse altos, indicó Bart Melek, jefe global de estrategia de materias primas en TD Securities.

Respecto a la inflación en Estados Unidos, los datos mostraron que el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) de EE.UU. aumentó 3,8% en los doce meses hasta abril, en líneas con las expectativas.

Además, el Índice de precios PCE subió 0,4% intermensual en abril, tras un fuerte aumento de 0,7% en marzo.

“Los datos dieron un pequeño respiro al oro, lo que sugiere que la Fed podría optar por mantener las tasas de interés como están en lugar de adoptar una política más restrictiva”, agregó Melek.

A pesar de su atractivo como valor refugio, el oro en lingotes tiene un rendimiento inferior cuando suben las tasas de interés, ya que los inversores se decantan por activos que generan rendimientos.

“El problema para el oro es que la inestabilidad geopolítica ya no opera de forma aislada. El aumento de los precios de la energía está alimentando nuevamente la preocupación por la inflación, lo que eleva ligeramente los rendimientos de los bonos del Tesoro y al mismo tiempo fortalece el dólar”, señaló Fawad Razaqzada, analista de mercado de City Index.

Por otro lado, la plata cayó un 1,2% hasta los 73,69 dólares por onza y el platino perdió 1,6% hasta los 1,887,75 dólares. Mientras el paladio retrocedió 3,1% hasta los 1,347,31 dólares.