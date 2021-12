El precio del oro cayó el jueves a un mínimo de un mes debido a que los comentarios del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, sobre la necesidad de controlar la inflación fortalecieron apuestas de un ajuste de política monetaria más rápido y contrarrestaron la demanda de refugio debido a ómicron.

A las 11:02 GMT, el oro al contado caía un 0,4% a US$ 1.775,80 la onza, luego de tocar su nivel más bajo desde el 4 de noviembre. Los futuros del oro en Estados Unidos restaban un 0,5% a US$ 1.775,30.

En su segundo día de testimonio en el Congreso el miércoles, Powell dijo que la Fed debe estar lista para responder a la posibilidad de que la inflación no ceda en la segunda mitad de 2022 y el banco central consideraría una reducción más rápida de sus compras de bonos en su reunión de este mes.

Se considera que un retiro más rápido del programa de compra de bonos sería abrir la puerta a un alza anticipada de las tasas de interés, lo que elevaría el costo de oportunidad de tener oro, que no rinde intereses.

La posibilidad de un retiro de estímulos más rápido podría limitar el impulso alcista del lingote y fortalecer al dólar y los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, lo que también reduciría el atractivo del oro, dijo Michael Hewson, analista jefe de mercado en CMC Markets UK.

Los inversores ahora esperan el reporte de empleo de noviembre en Estados Unidos, que se conocerá el viernes. Datos del miércoles mostraron que las nóminas de pago privadas crecieron en 534.000 el mes pasado.

“Un conjunto decente de cifras de empleo también tiene el potencial de llevar al oro a la baja, hacia los US$ 1.740, pero, en general, el lingote sigue cotizando dentro de un rango, con un techo de alrededor de US$ 1.810 y un piso de US$ 1.740”, agregó Hewson.

Las pérdidas del oro eran limitadas por las preocupaciones sobre la variante ómicron del coronavirus, que ha obligado a países de todo el mundo a planificar restricciones más estrictas.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado subía un 0,2% a US$ 22,36 la onza y el platino ganaba un 1% a US$ 942,45. El paladio caía un 0,4% a US$ 1.740,91 la onza.

Con información de Reuters.

