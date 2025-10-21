El precio del oro sufrió este martes su mayor caída en los últimos 12 años, cortando así una racha de ganancias que le permitió alcanzar máximos niveles históricos por encima de los US$4.300 la onza en los últimos días

Según Bloomberg, el oro cayó hasta un 6.3% tras anotar un máximo de US$4.381,52 la onza el día anterior. Asimismo, los precios de los lingotes cayeron más tarde a US$4.129,37 la onza.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Diversos factores influyeron en la pronunciada caída del oro, entre los cuales resaltó el fortalecimiento del dólar a nivel global: el índice de la divisa estadounidense subió un 0,34%.

Diversos analistas de mercado anotaron que la demanda de metales preciosos -entre los que se encuentra el oro- ha caído ligeramente, en medio de factores clave como la apreciación del billete verde y las conversaciones previstas entre Donald Trump y su homólogo Xi Jinping la próxima semana, en aras a resolver las recientes tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. Bloomberg también resaltó el análisis de una posible sobrecompra de parte de los inversionistas que buscaban un activo refugio más allá del dólar, con lo cual existen señales y posibilidades de que se vea una corrección progresiva en el precio del metal dorado.

Los metales preciosos han experimentado una fuerte fluctuación en los últimos días.

Con el cierre del gobierno estadounidense, los operadores de materias primas también se han quedado sin una de sus herramientas más valiosas: un informe semanal de la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas (CFTC), que indica cómo se posicionan los fondos de cobertura y otros gestores de fondos en los futuros de oro y plata estadounidenses.

Asimismo, el precio de la plata se desplomó tras un alza de casi 80% en lo que va del 2025. La subida de la plata se dio en medio de los mismos factores macroeconómicos que impulsaron al oro, y también a raíz de la caída histórica de los mercados de Londres, Inglaterra.

La plata bajó un 7,8%, hasta los US$48,38 la onza. De acuerdo a Bloomberg, este martes la plata en bóvedas vinculadas a la Bolsa de Futuros de Shanghái registró la mayor salida en un día desde febrero, mientras que las reservas de Nueva York también han disminuido.