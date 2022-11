Los precios del oro caían el martes, en una jornada en la que el dólar recuperaba algo de terreno, mientras que los inversores se preparaban para unos datos de inflación en Estados Unidos a fines de esta semana que podrían determinar el rumbo de la política futura de la Reserva Federal.

A las 08:44 GMT, el oro al contado cedía un 0.4%, a US$ 1,668.50 la onza, tras tocar máximos de tres semanas en la víspera, impulsado por un dólar más débil.

Los futuros del oro en Estados Unidos perdían un 0.5%, a US$ 1,671.50.

“El intento del dólar de recuperar el terreno perdido está provocando una pausa en el oro tras el avance de este último después de los datos de empleo”, dijo Han Tan, de Exinity.

El índice dólar ganaba un 0.3% tras tocar un mínimo de más de una semana el lunes, encareciendo los lingotes para los compradores extranjeros.

Esta semana, los inversionistas seguirán de cerca el reporte de inflación estadounidense del jueves, que se espera que sea clave en la próxima decisión sobre las tasas de la Fed, así como las elecciones de mitad de mandato del martes, que determinarán el control del Congreso.

En otros metales preciosos, la plata al contado restaba un 0.9%, a US$ 20.58 la onza; el platino cedía un 0.3%, a US$ 976.08; y el paladio perdía cerca de un 1%, a US$ 1,877.24.

Con información de Reuters