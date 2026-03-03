El precio del oro cayó después de un repunte de cuatro días, mientras los operadores son testigos de la creciente guerra en Medio Oriente, y frente a la perspectiva de un dólar más fuerte y una inflación elevada.

El oro cayó más de un 4,5% tras haber avanzado previamente 1,1%. El conflicto en Medio Oriente ya ha provocado un aumento repentino en los precios de la energía que podría reflejarse en los datos de inflación, lo que aumenta la probabilidad de que la Reserva Federal (Fed) mantenga las tasas de interés sin cambios durante un tiempo.

Cabe precisar que el aumento de las tasas de interés suele afectar al oro, que no ofrece rendimientos, al igual que la apreciación del dólar estadounidense.

Por su parte, la plata se desplomó hasta un 12,8%. “La experiencia de 2022, cuando el estallido de la guerra en Ucrania elevó los precios del petróleo y, por ende, la inflación mundial, probablemente sirva de modelo. En aquel momento, la Reserva Federal reaccionó con anticipación subiendo las tasas de interés, fortaleciendo el dólar y, en consecuencia, el oro se debilitó a lo largo del año”, escribió Thu Lan Nguyen, jefa de investigación de divisas y materias primas de Commerzbank AG, en una nota.

Además del efecto moderador de un dólar más fuerte, los metales preciosos suelen caer en movimientos más amplios de aversión al riesgo, ya que los operadores se ven obligados a liquidar posiciones en metales para cumplir con los requisitos de margen en otras partes de su cartera.

Aun así, el oro se apreció a medida que aumentaban las tensiones y estallaba el conflicto. El metal ha subido aproximadamente una quinta parte este año, con la demanda respaldada por las persistentes tensiones geopolíticas y comerciales, así como por las preocupaciones sobre la independencia de la Reserva Federal.