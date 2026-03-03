Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La plata, por su parte, se desplomó hasta un 12,8%. Foto: GEC.
La plata, por su parte, se desplomó hasta un 12,8%. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El precio del oro cayó después de un repunte de cuatro días, mientras los operadores son testigos de la creciente guerra en Medio Oriente, y frente a la perspectiva de un dólar más fuerte y una inflación elevada.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.