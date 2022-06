El oro caía un 1% el lunes, debido a que el dólar se fortalecía y los rendimientos de los bonos del Tesoro subían, ya que datos que mostraron una creciente inflación en Estados Unidos alimentaron las apuestas de alzas de tasas más pronunciadas por parte de la Reserva Federal.

El oro al contado caía un 0,8% a US$ 1.855,19 por onza a las 10:21 GMT, retrocediendo desde el máximo de más de un mes de US$ 1.877,05 alcanzado anteriormente.

Los futuros del oro en Estados Unidos cedían un 0,9% a US$ 1.857,80 la onza.

Los datos del viernes mostraron que los precios al consumidor en Estados Unidos se aceleraron en mayo, marcando su mayor incremento anual en casi 40 años y medio, lo que sugiere que la Fed podría continuar con sus subidas de tasas de interés de 50 puntos básicos hasta septiembre para combatir la inflación.

Si bien la preocupación por la inflación suele apoyar al oro, las expectativas de subidas de tasas para combatir el alza de los precios tienden a impulsar al dólar y a reducir el atractivo de los lingotes, que no rinden intereses.

El lingote está sufriendo debido a la fortaleza del dólar, dijo Carlo Alberto De Casa, analista de mercados externos de Kinesis.

Pero el hecho de que el oro siga manteniéndose por encima del nivel de soporte técnico de US$ 1.850 tras el fuerte rebote del viernes demuestra que sigue habiendo un buen interés por parte de los inversores, añadió De Casa.

El viernes, el oro cayó hasta un mínimo de casi un mes, pero luego repuntó con fuerza en medio de una sesión volátil, ya que las preocupaciones económicas capturaron la atención del mercado.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años tocaron el lunes a su nivel más alto desde 2018, mientras que el dólar alcanzó un máximo de un mes, lo que hizo que el oro fuera más caro para los compradores extranjeros.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado bajaba un 1,7% a US$ 21.51 la onza, el platino caía un 2,9% a US$ 945.41 y el paladio perdía un 2,2% a US$ 1.892,34.

Con información de Reuters

