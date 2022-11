El oro caía el lunes tras dos sesiones de ganancias, mientras el dólar subía después de que el gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, advirtió a los mercados que el banco central no iba a ceder en su lucha contra la inflación.

El oro al contado caía un 0.6% a US$ 1,760.49 por onza a las 09:03 GMT. Los futuros del oro en Estados Unidos perdían un 0.3% a US$ 1,763.50.

La semana pasada, el lingote registró su mejor ganancia semanal desde marzo de 2020 por las esperanzas de una menor subida de las tasas de interés, después de que los datos mostraron un enfriamiento de la presión sobre los precios en Estados Unidos.

“Se espera que los precios del oro sean más bajos de cara a final de año, ya que los funcionarios de la Fed reiteran que se necesitan más subidas de tasas de interés para controlar la inflación y una golondrina (un IPC más bajo) no hace verano (el fin de las subidas de la Fed)”, dijo el analista de UBS Giovanni Staunovo.

“Esto probablemente apoyará también al dólar estadounidense y será otro obstáculo para el oro. Si estos factores se materializan, esperaría que los demás metales preciosos también sufran a corto plazo”, añadió Staunovo.

La plata al contado retrocedía desde un máximo de cinco meses, bajando un 0.2% a US$ 21.63 por onza. El platino caía un 1%, a US$ 1,018.65 y el paladio bajaba un 0.4%, a US$ 2,030.13.

El índice dólar subía un 0.4%, encareciendo el oro para los tenedores de otras divisas.

El domingo, Waller sostuvo que la Fed podría considerar la posibilidad de desacelerar el ritmo de las subidas de tasas en su próxima reunión, pero que eso no debería verse como un “debilitamiento” de su batalla contra la inflación.

Aunque el oro se considera una cobertura contra la inflación, el aumento de las tasas tiende a restarle atractivo al lingote, ya que no paga intereses.

Con información de Reuters