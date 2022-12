Los precios del oro cotizaban estables el miércoles, ya que los inversores estaban pendientes de la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos de la próxima semana para confirmar su trayectoria de subidas de tasas de interés.

A las 09:51 GMT, el oro al contado apenas registraba cambios y cotizaba a US$ 1,771.89 la onza, mientras que los futuros del oro estadounidense avanzaban un 0.1%, a US$ 1,784.30.

Según Ross Norman, analista independiente, “el principal factor que impulsa al oro en estos momentos es la confianza del mercado en el dólar y, por extensión, en las perspectivas de alzas de tasas y, quizás, algún indicio de que la inflación se ha controlado”.

Aunque el oro se considera tradicionalmente como una cobertura contra la inflación, la subida de las tasas reduce su atractivo al aumentar el costo de oportunidad de mantener este activo, que no devenga intereses.

“Antes de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (de la Fed), el oro corre más riesgos a la baja que al alza en las próximas sesiones”, afirma Michael Langford, director de la empresa de asesoramiento empresarial AirGuide.

El índice dólar operaba estable, limitando las ganancias del oro al hacerlo menos atractivo para los compradores extranjeros.

Aparte de la última reunión de la Fed de 2022, prevista para los días 13 y 14 de diciembre, los operadores también estarán pendientes de las cifras del Índice de Precios al Consumo (IPC) de noviembre en Estados Unidos, que se publicarán el 13 de diciembre.

En otros metales preciosos, la plata al contado subía un 0.5%, a US$ 22.28 la onza; el platino bajaba un 1.1%, a US$ 978.25; y el paladio cotizaba estable a US$ 1,847.86.

Con información de Reuters