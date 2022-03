Los precios del oro y el paladio pisaban el freno el miércoles luego de sus avances vertiginosos, ya que los activos de riesgo forzaban una vuelta al mercado mientras analistas pronostican otra fase alcista de los metales preciosos en caso en que la crisis de Ucrania vuelva a intensificarse.

El oro al contado caía un 1,9% a US$ 2.014,80 la onza a las 11:45 GMT, en el final de una serie de cuatro sesiones con avances que lo llevaron a un máximo histórico. Los futuros de oro de Estados Unidos bajaban un 1,14% a US$ 2.020,30 la onza.

“Lo que podemos estar viendo ahora es una pequeña corrección después de un movimiento tan grande durante un período prolongado (en oro y paladio)”, sostuvo Craig Erlam, analista senior de mercado de OANDA.

Algunas acciones clave de los índices bursátiles rebotaron cuando los inversores empezaron a aprovechar los precios bajos, después la reciente ola liquidadora provocada por los temores sobre las severas sanciones de Occidente a Rusia por invadir a Ucrania.

Los precios del crudo, cuya fortaleza ha generado temores de inflación y ha pulido el atractivo del oro como cobertura contra el aumento de los costos, también retrocedían el miércoles.

Es posible que los precios del oro muestren un umbral de resistencia técnico en actuales niveles elevados y que más tarde haya un retroceso a cerca de US$ 1.930 la onza, lo que derivaría en una consolidación de los precios en un rango de US$ 1.930 y US$ 2.075 la onza, dijo Michael McCarthy, director de estrategia de Tiger Brokers, en Australia.

Entre otros metales preciosos, el paladio, utilizado por los fabricantes de autos en convertidores catalíticos, bajaba un 3,7% a US$ 3.063,19 la onza, después de alcanzar un récord de US$ 3.440,76 el lunes por temores de interrupciones en el suministro desde el principal productor global, Rusia.

La volatilidad reciente en los metales preciosos puede considerarse normal, ya que las materias primas ya no siguen los fundamentos o la demanda industrial, refirió el analista de Natixis Bernard Dahdah.

En tanto, la plata al contado caía un 1% a US$ 26.13 la onza; mientras que el platino perdía un 3,5% a US$ 1.113,43 la onza.

