El precio del oro subía el jueves hasta un máximo de una semana, después de que las minutas de la reunión de noviembre de la Reserva Federal de Estados Unidos indicaron que podría ralentizar pronto el ritmo de alzas de las tasas de interés.

A las 1016 GMT, el oro al contado ganaba un 0.5%, a US$ 1,757.91 por onza, y los futuros del oro en Estados Unidos avanzaban un 0.7%, a US$ 1,757.10.

Las minutas de la reunión de política monetaria de la Fed del 1 y 2 de noviembre mostraron que una “mayoría sustancial” de las autoridades de política monetaria de la Fed acordaron que “probablemente pronto sería apropiado” ralentizar el ritmo de aumento de las tasas.

El índice dólar mantenía las pérdidas tras caer un 1% durante la noche, abaratando los lingotes para los compradores extranjeros.

“Las expectativas de los inversores se mueven en una senda moderada para la Fed”, dijo Carlo Alberto De Casa, analista externo de Kinesis Money, añadiendo que la debilidad del dólar también era un catalizador positivo para el metal dorado.

Las elevadas tasas han frenado este año el tradicional estatus del oro como cobertura contra la inflación y otras incertidumbres, ya que se traducen en un mayor costo de oportunidad para mantener el activo, que no devenga intereses.

En otros metales preciosos, la plata al contado subía un 0.2%, a US$ 21.56 la onza; el platino cedía un 0.5%, a US$ 991.30; y el paladio ganaba un 0.6%, a US$ 1,892.25.

La actividad de los mercados se veía probablemente atenuada por la festividad del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.

