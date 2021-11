Los precios del oro subían el miércoles, ya que la preocupación por la inflación mantenía nerviosos a algunos inversores, mientras que las expectativas de que el alza de precios obligue a los bancos centrales a subir las tasas de interés fortalecían al dólar y limitaban el avance del lingote.

A las 1100 GMT, el oro al contado mejoraba un 0,5% a US$ 1,859.49 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0,5% a US$ 1,862.60.

“Los inversores temen que la inflación se salga de control y, por tanto, están comprando oro para protegerse contra ese riesgo”, dijo Carlo Alberto De Casa, de Kinesis Money.

Las alzas de tasas siguen siendo un riesgo potencial para el oro y solo un avance claro por encima de los US$ 1,875 podría generar más ganancias, agregó.

Unas tasas más elevadas aumentan el costo de oportunidad de tener oro, que no devenga intereses.

Las ganancias del lingote también se veían reducidas por la fortaleza del dólar -que compite con el oro como una reserva segura de valor- tras datos minoristas mejores de lo esperado en Estados Unidos, lo que encarecía el metal para los compradores extranjeros.

En otros metales preciosos, la plata al contado mejoraba un 1%, a US$ 25,04 la onza; el platino subía un 0,2%, a US$ 1,063.03; y el paladio bajaba un 0,2%, a US$ 2,154.09.

Con información de Reuters