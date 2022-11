Los precios del oro caían el lunes, debido a que algunos inversionistas tomaban ganancias luego del fuerte aumento de la sesión anterior, mientras que los mercados esperaban los datos de inflación de Estados Unidos.

El oro al contado caía un 0.2% a US$ 1,676.91 la onza a las 09:11 GMT, mientras que los futuros del oro de Estados Unidos subían un 0.2% a US$ 1,680.10 la onza.

Los precios del oro subieron más de un 3% el viernes, cuando registraron su mejor día desde marzo de 2020, ya que los datos que mostraron un aumento en la tasa de desempleo de Estados Unidos en octubre arrastraron al dólar.

Todos los ojos están ahora puestos en el informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos que se publicará el jueves.

Aunque el oro se considera una cobertura contra la inflación, las tasas de interés más altas aumentan el costo de oportunidad de mantener lingotes.

Cuatro autoridades de la Fed indicaron el viernes que aún considerarían un aumento menor de la tasa de interés en su próxima reunión de política monetaria.

En tanto, la confianza en los mercados financieros en general se mantenía débil después de que las esperanzas de una relajación en las estrictas medidas COVID-19 de China se desvanecieron durante el fin de semana.

La plata al contado caía un 0.4% a US$ 20,7587 la onza, mientras que el platino subía un 0.5% a US$ 965.98 y el paladio ganaba un 1.7% a US$ 1,894.88.

Con información de Reuters