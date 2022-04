El oro caía el viernes, mientras las perspectivas de alzas agresivas de las tasas de interés impulsaban los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y el dólar, haciendo mella en el atractivo del lingote y encaminando a los precios a su primera caída baja en tres semanas.

El oro al contado bajaba un 0.44% a US$ 1,942.91 por onza a las 1005 GMT. Los futuros del oro en Estados Unidos cedían un 0.2% a US$ 1,945.20.

“Nos encontramos ante una economía global en la que las expectativas de alzas de las tasas de interés siguen subiendo, por lo que los rendimientos están subiendo y el dólar cotiza más alto, todos posibles retos para el oro en este momento”, dijo Ole Hansen, analista de Saxo Bank.

Sin embargo, “el oro se mantiene dentro del rango establecido. La razón es que al mercado le preocupa que estas fuertes expectativas de alzas de tasas en Estados Unidos puedan llevar a una desaceleración económica mayor de la esperada”, agregó.

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, dijo el jueves que un alza de tasas de medio punto “estará sobre la mesa” cuando el banco central se reúna en mayo y que sería apropiado “moverse un poco más rápido”.

El retorno de la deuda estadounidense a 10 años ampliaba sus avances por el tono favorable a endurecer la política monetaria de la Fed en su esfuerzo por controlar la creciente inflación. En tanto, el índice dólar alcanzó un máximo desde marzo de 2020.

El oro es muy sensible al alza de las tasas de interés en Estados Unidos y al aumento de los rendimientos, que elevan el costo de oportunidad de mantener lingotes, al tiempo que impulsan el dólar, en el que se cotiza.

El oro ha bajado un 1.3% en lo que va de semana. El lunes, los precios subieron para acercarse a la marca clave de US$ 2,000 por onza por la demanda de refugio y la creciente preocupación por la inflación, para luego retroceder y alcanzar un mínimo de dos semanas el jueves.

En otros metales, la plata al contado bajaba un 1.8% a US$ 24.19 la onza, encaminándose a su mayor caída semanal desde finales de enero. El platino cedía un 1.3% a US$ 955.28 la onza y el paladio perdía un 1.4% a US$ 2,388.21.

