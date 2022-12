Los precios del oro se mantenían por encima de los US$ 1,800 por onza el miércoles, ya que las señales de enfriamiento de la inflación en Estados Unidos aumentaban las expectativas de que la Reserva Federal adopte una postura política menos agresiva más tarde en el día.

A las 09:57 GMT, el oro al contado cotizaba sin apenas cambios a US$ 1,807.77 la onza y los futuros del oro en Estados Unidos cedían un 0.3%, a US$ 1,820.10.

El martes, el precio del oro subió un 2.4%, alcanzando su nivel más alto en más de cinco meses, después de que los datos que mostraron un aumento menor de lo esperado de los precios al consumo en Estados Unidos hicieran caer al dólar.

El dólar operaba plano frente a sus rivales, a 104.06 unidades, no muy lejos del mínimo de seis meses de 103.57 tocado tras los datos de inflación. Esto hacía más atractivo al lingote para los tenedores de otras divisas.

“Existe la clara creencia de que el final del ciclo de endurecimiento está a la vista, y los operadores solo están esperando a que la Fed dé el visto bueno”, afirmó Craig Erlam, analista de mercados de OANDA.

“Si la Fed suaviza su tono más tarde hoy, podríamos ver al oro romper y mantenerse por encima de los US$ 1,810, generando potencialmente el impulso navideño propio este año”, añadió.

La decisión de la Fed está programada a las 19:00 GMT y será seguida de una conferencia de prensa del presidente de la institución, Jerome Powell. Se espera que el banco central estadounidense aumente las tasas de interés en 50 puntos básicos.

Las tasas más bajas tienden a ser beneficiosas para el lingote, ya que disminuyen el costo de oportunidad de tener el activo, que no devenga intereses.

En otros metales preciosos, la plata caía un 0.4%, a US$ 23.63; el platino ganaba un 0.2%, a US$ 1,034.46; y el paladio cedía un 0.2%, a US$ 1,925.74.

