Los precios del oro se encaminaban a su mejor semana en más de dos años, al ampliar sus ganancias el viernes por esperanzas de que la Reserva Federal adopte una política menos agresiva en medio de señales de enfriamiento de la inflación.

A las 09:16 GMT, el oro al contado subía un 0.4%, a US$ 1,762.19 por onza, después de ganar más de un 2% el jueves tras conocerse que los precios al consumo en Estados Unidos subieron menos de lo esperado en octubre. Los futuros del oro en Estados Unidos mejoraban un 0.7%, a US$ 1,765.40.

“La cifra de ayer del IPC, más débil de lo esperado, ha cambiado la narrativa en lo que respecta a los rendimientos, junto con el notable cambio que hemos visto en los últimos portavoces de la Fed”, dijo Michael Hewson, de CMC Markets UK.

Los precios del oro han subido cerca de un 5% en lo que va de semana y los operadores ven ahora un 71.5% de posibilidades de un alza de las tasas de interés de 50 puntos básicos en la reunión de diciembre de la Fed .

Unas tasas más elevadas aumentan el costo de oportunidad de tener lingotes, que no devengan intereses, por lo que las expectativas de un menor incremento de tipos impulsan la confianza.

“Junto con una ruptura técnica por encima de los máximos de octubre, la probabilidad de que el oro alcance los US$ 1,800 se ha vuelto mucho más probable”, dijo Hewson, añadiendo que es probable que la negociación siga siendo agitada y que el dólar se debilite aún más a partir de aquí.

El índice dólar ampliaba su declive, cayendo a su nivel más bajo en casi tres meses, lo que hace que el oro sea más atractivo para los compradores extranjeros. El retorno de los bonos a 10 años del Tesoro estadounidense cayó el jueves a su nivel más bajo en un mes. Los precios del oro y los rendimientos se mueven en direcciones opuestas.

En otros metales preciosos, la plata al contado ganaba un 0.6%, a US$ 21.79 por onza, en camino a su segundo avance semanal consecutivo; el platino subía un 2.2%, a US$ 1,054.38, dirigiéndose a su mayor avance semanal desde febrero de 2021; y el paladio mejoraba un 2.98%, a US$ 2,023.13.

Con información de Reuters