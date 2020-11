El precio del oro subía el jueves por la debilidad del dólar y mientras la atención volvía al número creciente de casos de coronavirus y su impacto económico, elevando las expectativas de los inversores de más apoyo fiscal y monetario.

A las 10:02 a.m. (GMT), el oro al contado subía un 0,5%, a US$ 1.813,40 la onza, y los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0,4%, a US$ 1.812,10 la onza.

“Hemos tenido un dólar relativamente flojo y no le dio tanto impulso al oro durante el declive. Ahora le está dando un poco de aliento, empujándolo hacia los US$1.860”, afirmó Ross Norman, analista independiente.

“[El oro] encontró su piso y hay algunas pruebas de buenas compras a estos niveles bajos. El precio más bajo ha estimulado una buena compra física en los mercados (asiáticos)”, agregó.

El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, se mantenía cerca de mínimos de tres meses, aumentando el atractivo del lingote para otros tenedores de divisas.

Asimismo, una extensión de las restricciones contra el coronavirus en Alemania y una débil previsión de crecimiento para Reino Unido mantenía planas las acciones europeas.

En la jornada se espera un flojo volumen de operaciones por la festividad del Día de Acción de Gracias.

En otros metales preciosos, la plata ganaba un 0,2%, a US$ 23,35 la onza; el paladio mejoraba un 1,8%, a US$ 2.371,53 ; y el platino cedía un 0,3%, a US$ 960,40.