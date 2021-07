Los precios del oro subían el lunes, ya que un dólar más débil y las preocupaciones sobre el aumento de casos de coronavirus en el mundo aumentaba la demanda del metal precioso, mientras los inversores esperaban por la reunión de la Reserva Federal de esta semana.

El oro al contado subía 0,4% a US$ 1.808,16 la onza a las 10:38 GMT. Los futuros del oro en Estados Unidos ganaban 0,4% a US$ 1.808,50 la onza.

El oro está obteniendo apoyo de la aversión al riesgo, ya que los mercados de acciones están cayendo y el dólar opera el lunes con una ligera debilidad, dijo Giovanni Staunovo de UBS.

“Puesto que todos los otros activos están cayendo, tienes al oro como cobertura, y luego cuando esta tendencia cambia, liquidas”, añadió Staunovo, y explicó que el lingote está siendo usado como posición corta en lugar de como una oportunidad para permanecer más tiempo.

Las acciones en Asia se hundieron a mínimos de este año, ya que la preocupación por las cada vez más estrictas regulaciones de mercado impactaron a las bolsas de China.

Los casos de coronavirus han continuando aumentando este fin de semana y algunos países han registrado incrementos diarios récord.

El foco de los inversores ahora pasa a la reunión de política monetaria de la Fed del martes y el miércoles, a la espera de más pistas sobre la percepción del panorama económico, el retiro de los estímulos monetarios y la trayectoria de las tasas de interés.

Entre otros metales preciosos, la plata ganaba 0,9% a US$ 25,38 la onza; el paladio avanzaba 1,1% a US$ 2.702,46 la onza; y el platino sumaba 0,3% a US$ 1.065 la onza.

