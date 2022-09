Los precios del oro subían el miércoles, luego de que se detuvo un repunte el rendimiento de los bonos estadounidenses, si bien las ganancias eran limitadas por la fortaleza sostenida del dólar y decisiones de política monetaria de grandes bancos centrales que se esperan sean agresivas.

El oro al contado sumaba un 0.2%, a US$ 1,704.60 la onza a las 0947 GMT, después de haber caído a su nivel más bajo desde el 1 de septiembre, a US$ 1,690.10.

Los futuros de oro en Estados Unidos ganaban un 0.2%, a US$ 1,716.80 la onza. El retorno de las notas a 10 años caía, reduciendo el costo de oportunidad de tener lingotes.

Podría haber cierta actividad de compras por debajo de los US$ 1,700, pero mientras la Reserva Federal mantenga su tono agresivo, se espera que los precios del oro continúen bajando, dijo Giovanni Staunovo, analista de UBS.

Las tasas de interés más altas en Estados Unidos reducen el atractivo del oro.

En tanto, se espera que el Banco Central Europeo decida esta semana una segunda alza significativa de tasas de interés para controlar la inflación récord, justo cuando la interrupción del suministro de un importante gasoducto ruso aviva aún más la inflación y los temores de recesión en Europa.

En otros metales preciosos, la plata sumaba un 0.7%, a US$ 18.17 la onza; el platino agregaba un 0.6%, a US$ 858.15; y paladio avanzaba un 0.6%, a US$ 2,018.27.

